Agresja Rosji na Ukrainę uświadamia, jak pomyślnie dla nas potoczyły się wydarzenia lat 1989-91. Dlaczego Kreml odpuścił wtedy Europę Środkową?

Gdyby szukać analogii do tego, co stało się 35 lat temu w naszej części kontynentu, z polskiej perspektywy narzuca się porównanie do odzyskania niepodległości w roku 1918. Wówczas było to możliwe dzięki niezwykłemu splotowi wydarzeń na arenie światowej (jednoczesnemu załamaniu trzech mocarstw zaborczych) i wysiłkowi społeczeństwa. Podobne czynniki odegrały rolę 70 lat później.

PLAN GORBACZOWA | Nie ulega dziś wątpliwości, że obejmując w 1985 r. władzę, Michaił Gorbaczow – pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, tj. najwyższy przywódca – chciał umocnić imperium, a nie doprowadzić do jego upadku. Stąd długo mógł liczyć na wsparcie większości sowieckiej elity. Peany chwalące jego projekty zmian ukazywały się nawet na łamach wewnętrznego pisma KGB.

Jego plan obejmował dwie zasadnicze sfery – przy czym, co warto podkreślić, obie związane były z historycznymi doświadczeniami, a zwłaszcza z rozpoczętą kilka lat wcześniej rewolucją Solidarności w Polsce.