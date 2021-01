Wileńska krwawa niedziela

Senna sowiecka prowincja: tak można by określić nastroje, które panowały na Litwie z chwilą, gdy w drugiej połowie lat 80. XX w. w Związku Sowieckim zaczynała się pieriestrojka. U progu rządów Michaiła Gorbaczowa – człowieka, który chciał uratować Związek Sowiecki, a koniec końców przyczynił się do jego upadku – trudno było sobie wyobrazić, że wkrótce to Litwa jako pierwsza republika sowiecka ogłosi niepodległość. Oraz jaką cenę za to zapłaci.

Andres Kasekamp, dyrektor Estońskiego Instytutu Polityki Zagranicznej, napisze potem, że „współpracę bałtycką w owym czasie można porównać do drużynowego wyścigu kolarskiego, w którym jeden z cyklistów (jeden naród) ciężko pracuje przez kilka okrążeń, a pozostali jadą tuż za nim”. Najgwałtowniejsze zmiany w regionie zachodziły bowiem początkowo na Łotwie (w latach 1986-87), następnie do jesieni 1989 r. palmę pierwszeństwa przejęli...