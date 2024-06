Zapomniana wolność: przełom 1989 roku rozliczamy jako początek bolesnej transformacji. Nie pamiętając, że był też końcem lat 80.

Zatrudnieni „na strefie” najbardziej bali się telefonów. Nie dzwoni – fatalnie, bo to oznacza, że akurat nie ma roboty. A jak nie ma roboty, to nie będzie i pieniędzy. Jak zadzwoni – też niedobrze. Trzeba rzucać wszystko i lecieć. Teraz, już, natychmiast, bo akurat jest praca.

„Przeważnie idziesz tam na podfirmę, nie masz umowy o pracę, tylko śmieciówki” – opowiadał mi Bartek (imię zmienione). On sam miał szczęście. Udało mu się bez pośrednika zatrudnić w jednej z fabryk. To było coś! Nie musiał, jak inni, wpatrywać się w telefon. Mógł sobie jakoś zaplanować czas. Przynajmniej w teorii. Bo w praktyce grafik był zupełnie szalony. System czterobrygadowy, zmiany w ostatniej chwili. No i praca strasznie ciężka. Czasem po kilka godzin przerzucał kartony. A każdy taki karton to 56 kilo. Ale Bartek był młody i krzepki, lubił ćwiczyć. „Dam radę!” – myślał.

Na koniec miesiąca poszedł odebrać wypłatę. Wszyscy mówili, że wtedy „na strefie” wyciągało się spokojnie dwa tysiące. W kopercie znalazł 1280 zł. I zaraz zaczął liczyć: „Jak tam dojeżdżałem z takimi chłopakami, to oni brali 2 zł w jedną stronę… No to tę końcówkę już sobie na dojazdy obciąłem – zostaje 1200…”. Potem jedzenie: „Przy takim wysiłku tracisz energię, żeby nie schudnąć, to trzeba jeść więcej…”. Odszedł po pierwszym miesiącu. Wolał, jak wielu innych, spróbować szczęścia w biedaszybie.

Dekadę temu w trakcie badań terenowych w Wałbrzychu odbyłem dziesiątki godzin podobnych rozmów. Prowadziłem wywiady z pracowniczkami i pracownikami Specjalnej Strefy Ekonomicznej, byłymi górnikami, bezrobotnymi i kopaczami z biedaszybów. We wszystkich powracały te same motywy: rozgoryczenie, poczucie wykluczenia i braku sprawczości, przekonanie, że ktoś ich oszukał. Nawet młodzi, tacy jak Bartek, którzy nie zakosztowali pracy w kopalniach przed rokiem 1989, transformację ustrojową opisywali wyłącznie w kategoriach negatywnych.

4 czerwca był dla nich synonimem zdrady. Początkiem czasu marazmu.

Czarna i biała legenda

Specjalnie zaczynam od tego Wałbrzycha. Tamte rozmowy przypominają mi się za każdym razem, gdy w recenzjach naszego musicalu „1989” czytam, że wszystko fajnie, pięknie, świetnie tańczą, doskonale śpiewają, ale jak nam nie wstyd tworzyć „pozytywny mit” transformacji? Co z byłymi górnikami, mieszkańcami popegeerowskich wsi? Co z milionami ofiar balcerowiczowskich reform i turbokapitalistycznych przemian lat 90.? Są kręgi, w których o transformacji wypada mówić wyłącznie źle albo wcale.

Są też i inne, w których z kolei wobec przemian ustrojowych nie wypada formułować jakichkolwiek wątpliwości, bo zostaje to uznane albo za „obronę komuny” albo „wpisywanie się w prawicową narrację o zdradzie”. Te dwie legendy transformacji – czarną i białą – choć biegunowo przeciwne, łączy niechęć do podzielenia wydarzeń na wiele części, spojrzenia na nie równocześnie z odmiennych perspektyw.

Z Katarzyną Szyngierą i Mirkiem Wlekłym marzyło nam się (podobnie jak Michałowi Przeperskiemu w książce „Dziki Wschód” i publikowanej obok rozmowie) usunięcie z transformacji ustrojowej czarno-białego filtru. Dlatego ostatnie trzy lata spędziliśmy na zupełnie innych rozmowach niż te z Wałbrzycha. Najpierw pracowaliśmy nad musicalem „1989”, a potem przez kolejny rok nad książką „1989. Pozytywny mit”, przedstawiającą polifoniczną historię ostatniej dekady PRL (właśnie ukazała się nakładem Znaku). Sporo się przy tej pracy dowiedzieliśmy o wolności, równości i braterstwie, które składały się na etos Solidarności.

Wolność

Przez całe lata 80. ubiegłego wieku zakłady pracy stanowiły scenografię kluczowych wydarzeń. Tu też robotnikom towarzyszyły strach i niepewność. Mieli jednak coś, co odebrano górnikom z Wałbrzycha i pracownikom zamykanych fabryk w całej Polsce: poczucie wspólnotowej sprawczości.

W pracy stawali się kolektywem. To była pierwsza myśl Wałęsy, kiedy jako młody chłopak stanął w bramie stoczni: „Niby jesteś tylko śrubką, małą częścią całego tego mechanizmu, ale mimo to jesteś siłą. I ludzie podświadomie to czują”. Kiedy potem w sierpniu 1980 r. stocznia stała się oblężoną twierdzą, ta wspólnota pracy zmieniła się we wspólnotę oporu. Wsparcie odczuwały całe rodziny. Także żony stoczniowców, które – jak Danuta Wałęsa – zostały w domach, by opiekować się dziećmi. „Nigdy nie zaznałam tyle, co w tamtym czasie, życzliwości, miłości, dobroci” – opowiadała nam żona lidera Solidarności. Obcy ludzie odwiedzali ją w domu, przynosili mleko, kaszę, mąkę, owoce, proszek do prania, pieniądze. Jak nie mieli co przynieść, to dzielili się przynajmniej dobrym słowem.