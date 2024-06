Zanim nastał 4 czerwca 1989 roku, Kraków zapłonął gniewem

MAREK KĘSKRAWIEC: Wiosna 1989 r. okazała się w Krakowie wyjątkowo gorąca. Młodsi działacze opozycji byli źle nastawieni do porozumień zawartych przy Okrągłym Stole i chcieli bojkotować wybory 4 czerwca. Dla Pana, który wziął w nich udział, a jednocześnie nie raz dał dowód bezkompromisowości, zarzuty o układanie się z komunistami musiały być wyjątkowo przykre.

Edward Nowak: W żadnym innym polskim mieście nie było takiego natężenia manifestacji kwestionujących ugodę z władzą, jak w Krakowie. Czułem się z tym źle, bo po drugiej stronie stali moi koledzy z podziemia, a ja byłem przecież wtedy kandydatem na posła w wyborach czerwcowych. Mieliśmy trudną sytuację: młodzież „dymiła”, krzyczała: „Sowieci do domu”, żądała rejestracji Niezależnego Zrzeszenia studentów, której odmówił sąd. Najgorsze było to, że ja się szczerze utożsamiałem z tymi hasłami. Tyle że trwała już kampania wyborcza, a my musieliśmy dotrzymać słowa, bo kompromis zawieraliśmy jako Solidarność. Doszło więc w krakowskim środowisku do zderzenia, choć nie tak ostrego, jak mogłoby się wydawać. Nie byliśmy przecież sobie obcy.

Był Pan wielokrotnie zatrzymywany przez SB, wyrzucano Pana z pracy, a sąd wojskowy skazał Pana w stanie wojennym na 3,5 roku; karę zredukowaną potem dzięki amnestii. Nie było łatwo zrobić z Pana zdrajcę.

Dla młodszych działaczy opozycji byliśmy doświadczonymi kolegami, którzy w najtrudniejszych momentach wykazali się odwagą, więc mieliśmy u nich autorytet. Siedzieliśmy w więzieniach, strajkowaliśmy w 1980 r. i w stanie wojennym, gdy nas spacyfikowano, a także w 1988 r., kiedy poza Hutą im. Lenina i Stocznią Gdańską nikt się w Polsce nie ruszył. Wiedzieliśmy, że opowieści o narodowym powstaniu przeciwko komunistom to mrzonki. W narodzie nie było energii i przekonania do walki, więc musieliśmy z władzą iść na kompromis.

Czy można powiedzieć, że był to dla Pana konflikt między sercem a rozsądkiem?

Tak. I był on dla mnie szczególnie trudny: utożsamiałem się z działaczami Wolności i Pokoju, Federacji Młodzieży Walczącej, NZS czy bardzo aktywnej w Krakowie młodzieżówki Konfederacji Polski Niepodległej, a zarazem musiałem w pewnym sensie stanąć przeciwko nim. Ale to, co zrobiłem, to był świadomy wybór pewnej drogi. Konsekwentnie stawiałem na opór metodami pokojowymi; od początku, od porozumień sierpniowych. Mimo wielu szykan starałem się być pozytywistą, który szuka ugody i pola do rozmowy, także dlatego, że zawsze byłem realistą. Uważałem też, że walka kiedyś musi się skończyć i że trzeba będzie zejść z barykady.