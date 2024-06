Co właściwie świętujemy 4 czerwca? O polskiej transformacji bez lukru

Katarzyna Kubisiowska: To dobry moment, by napisać książkę o transformacji ustrojowej?

Michał Przeperski: Idealny – od pierwszych półwolnych wyborów w Polsce minęło 35 lat. Coraz bliżej do momentu, w którym wszyscy się zgodzimy, że to już historia.

I trzeba ją opisać, póki żyją świadkowie?

Spokojnie, tych długo nie zabraknie. Natomiast impulsem do napisania książki „Dziki Wschód. Transformacja po polsku 1986-1993” była niezgoda na spolaryzowane narracje towarzyszące historycznym faktom, takim jak choćby obrady Okrągłego Stołu. Pierwszej narracji towarzyszy przekonanie, że to była zdradziecka sprzedaż ideałów Solidarności, drugiej – że to porozumienie mądrych, a wszystko odbyło się elegancko i bezboleśnie.

To, o czym Pan mówi, świetnie pokazuje nastroje w mojej rodzinie. Ojciec, członek Solidarności, wyrażał sceptycyzm wobec tego, że opozycja zaczyna rozmowy z komunistami. Ja byłam przy Okrągłym Stole z ramienia Federacji Młodzieży Walczącej. Co nie zmienia faktu, że i rodzice, i ja z bratem po raz pierwszy poszliśmy do wyborów 4 czerwca 1989 r.

To był ten moment, w którym z przymusu milczący przez lata Polacy poszli głosować, mówiąc, że mają dość komuny. A zatem prawdziwie historyczny przełom, tym bardziej doniosły, że ostatnie demokratyczne wybory w Polsce odbyły się jesienią 1922 r.

Sam urodziłem się w 1986 r., siłą rzeczy tych wydarzeń pamiętać nie mogę. „Dziki Wschód” jest więc próbą kompletnie innego spojrzenia na ten złożony i niejednoznaczny proces.

Z dystansu?

Jakub Dymek napisał, że w Polsce dyskusja o transformacji sprowadza się często do obrony własnych biografii oraz do tego, kto ma prawo w pełni czerpać z dobrobytu III RP. Jestem pewien, że warto przełamać tę logikę. I zobaczyć różne fenomeny: gorączkową aktywność Polaków, ich zaradność, ich rozczarowania. Zwłaszcza że przejście od kapitalizmu do socjalizmu było w dziejach znane, odwrotnie nie.

Utrzymuje Pan, że początek zmianom dał 1986 r. Wybuchła wtedy elektrownia jądrowa w Czarnobylu, a w Polsce Jaruzelski wypuścił większość więźniów politycznych.

W ówczesnej publicystyce pojawiło się sformułowanie „muzułmani”, zaczerpnięte z opisów życia w obozach koncentracyjnych. Dlaczego? Bo pod koniec PRL-u ludzie byli umordowani wiecznym brakiem, kolejkami, pustymi półkami. Jedna z bohaterek „Dzikiego Wschodu” opowiada, jak z mamą stała w kolejce po kawę. Sklep miał specyficzne położenie: przy drodze z kościoła na cmentarz. Żałobnicy, zorientowawszy się, że kolejka stoi po deficytową kawę, jak gdyby nigdy nic opuścili kondukt i do niej dołączyli. Absolutnie nikt nie uznał tego za niegodziwość. To był czas, kiedy z ludzi uszła nadzieja na pozytywny bieg spraw. A zbankrutowanemu państwu obywatel nie umiał zaufać. Powszechne było przeświadczenie: lekarz cię otruje, milicja obije, w cukierni złapiesz salmonellę, w szpitalu żółtaczkę. Polska gniła.

Moralnie?

Też. Łapownictwo, oszustwo, kradzież w miejscu pracy były na porządku dziennym. Dzisiaj nie musimy się przekonywać, że to jest naganne. Znajomi lewicowi badacze często narzekają, że III RP nie dotrzymuje obietnic, że znacznie lepszą opiekę socjalną zapewniało państwo w końcówce PRL-u. Tylko że to nieprawda. Obecna Polska ma bowiem miliony słabości, lecz końcówka PRL-u niosła ich miliardy. Przede wszystkim trudno było za komuny powiedzieć, że to było nasze państwo. Bo obywatele nie mieli w nim nic do powiedzenia. Wyjątek stanowiła garstka partyjniaków i strupieszałych esbeków.

Skoro PRL był do tego stopnia gospodarczo niewydolny, sam by się nie rozmontował?

To myślenie ówczesnych i późniejszych radykałów. Twierdzili, że trzeba było poczekać, nie siadać do Okrągłego Stołu. Że parę miesięcy później doszłoby do rewolucji, przede wszystkim młodzież by się wzburzyła, zaprotestowała. Twierdzę, że może to byłoby możliwe w dużych miastach – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, lecz w Łomży, Małkini czy w Grudziądzu, z którego pochodzę, opozycja nie istniała. Młodzież oglądała się głównie za tym, by wyjechać do Reichu i tam przykombinować.

Nic więc nie wskazywało na to, że państwo się zupełnie załamie. Realną opcją było to, że komuniści dalej by nim rządzili. A jeśli w Moskwie pojawiłby się aparatczyk zmęczony reformami Gorbaczowa i powiedziałby: „Dosyć tej głasnosti, bierzemy wszystko za mordę”, to u nas też by się pojawił ktoś, kto ponownie oparłby się na wojsku i esbekach.

Gorbaczow jest więc głównym architektem polskiej transformacji?

Nie. I nie są też nimi polskie elity komunistyczne, opozycyjne, społeczeństwo i Kościół. Za architektów uznałbym przede wszystkim tych, którzy na przełomie lat 80. i 90. nadawali ton globalnemu ładowi. Czyli instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Oraz władze USA – administracje republikańskie Ronalda Reagana i George’a Busha.