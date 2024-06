Dogmaty nie spadły z nieba. Dlaczego mogą przeszkadzać w wierze

O skali tego pogmatwania świadczy choćby fakt, że niektórzy biskupi – w Polsce często cała Konferencja Episkopatu – zdają się windować na poziom dogmatu swoje wypowiedzi w takich kwestiach jak przykazania kościelne, antykoncepcja, gender, in vitro czy rola świeckich w Kościele. Jakby niezgoda na nie miała być tożsama z herezją i wyłączała ze społeczności kościelnej.

Wynoszenie niedogmatycznych poglądów i opinii na poziom dogmatów wprowadza w błąd, odstręcza od Kościoła i niekiedy każe katoliczkom i katolikom zupełnie niepotrzebnie mierzyć się z dylematami na miarę Fiodora Dostojewskiego, sprowadzającymi się do pytania: Chrystus czy dogmat?

Znikający grzech

Na jednym z rzymskokatolickich portali internetowych znalazłem taką oto charakterystykę dogmatu: „to prawda wiary, którą Kościół uznał za objawioną ludziom przez Pana Boga. (…) Można powiedzieć, że powstały [one] po to, by w pewien sposób doprecyzować naszą wiarę. Nie ma zatem co się dziwić, że one po prostu są. (…) Nam, członkom Kościoła rzymskokatolickiego, dogmaty nie powinny w ogóle przeszkadzać. Wręcz przeciwnie – czynią one bowiem naszą wiarę bardziej klarowną, co sprawia, że staje się ona łatwiejsza do przyswojenia i zrozumienia”. Autor zdaje się postrzegać dogmaty jako oazę spokoju i bezpieczeństwa wiary. Owszem, nie ma co się dziwić, że dogmaty istnieją i że powstały po to, by doprecyzować wiarę. Ale życie uczy, że dogmaty mogą przeszkadzać i że wiara może się przez dogmaty stać mniej klarowna, trudniejsza do przyswojenia i zrozumienia.

Znamiennym przykładem jest dogmat o „grzechu” pierworodnym. Jego tradycyjne brzmienie trzeszczy w wielu miejscach, ale oficjalni nauczyciele wiary wciąż od nowa forsują jego wykładnię, która wystawia wiarę wiernych na trudne dylematy. Oto kilka z tych trzeszczących miejsc:

Przed katolikami z jednej strony nauka roztacza pasjonującą wizję ewolucji wszechświata, w tym gatunku Homo sapiens, a z drugiej strony katecheza maluje dogmatyczną, przedpotopową, dawno przebrzmiałą wizję prapoczątków wszelkiego stworzenia z Adamem i Ewą w rolach głównych, wizję statyczną, nieewolucyjną. Owszem, Jan Paweł II w 1996 r. powiedział do uczestników spotkania Papieskiej Akademii Nauk, iż „nowe zdobycze nauki każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą”, tyle że cztery lata wcześniej promulgował Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), w którym słowa „ewolucja”, „ewolucjonizm” ani „teoria ewolucji” nie pojawiają się ani razu, nawet w partiach poświęconych stworzeniu wszechświata i człowieka oraz „grzechowi” pierworodnemu! Tak samo mają się rzeczy w Kompendium katechizmu Kościoła katolickiego z 2005 r., podpisanym przez Benedykta XVI.