Nawet stary ksiądz w takich chwilach zastanawia się nad własną wiarą

Czy często pytacie „Jak ugryźć Boga?”. Ja jeszcze nigdy nie pytałem, ale poznałem odpowiedź na to pytanie dzięki rozmowie z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem. Nawet jeśli jest się starym już księdzem, to trudno się nie zatrzymać i nie zastanowić nad własną wiarą, kiedy mówi o niej tej klasy dogmatyk, zarazem tak głęboko zanurzony w potocznym życiu. Nasza wiara ewoluuje. Rozwija się, najpierw przyjmując zasłyszane treści. Potem przeciwko nim młody człowiek się buntuje, by wreszcie odkryć, że wiara to nie jest dokładnie to i nie tak sformułowane, jak to rozumiał dotychczas. Nie piszę o tym szerzej, bo każdy ma tu własną drogę do przejścia, dojścia albo i wyjścia.