Ks. Grzegorz Strzelczyk: „Nie bój się Boga”. Po co nam chrześcijaństwo?

Moment – przecież Jezus mówi, że będzie z nami aż do końca świata, i opowiada o ptakach, które nie sieją i nie żną, a Bóg je żywi.

To wszystko dotyczy poziomu duchowego.

Ucieka Ksiądz w metaforę.

Ten tekst jest metaforą. A czy kiedy Jezus zapewnia, że włos nam z głowy nie spadnie, to mówi wprost? Nie, używa przenośni. One wszystkie ostatecznie mówią o tym, że Bóg zabezpieczy nasze życie na wieczność – ale nie wewnątrz obecnego porządku. Ziarno, by zakiełkować, musi obumrzeć. W trakcie obumierania obietnica zmartwychwstania działa słabo. Jak poważna to próba, pokazuje scena w Ogrójcu – a prawdopodobnie nikt z ludzi nie miał żywszej nadziei zmartwychwstania niż Jezus. Obietnice Boga nie są po to, żeby nam dać psychologiczną ulgę.

To po co być wierzącym?

A relacje są w pierwszym rzędzie po coś? Sam się nawróciłem, czytając Ewangelię. Po prostu. Odkryłem w środku Boga opowiadanego przez Jezusa.

No dobrze, bierzemy się za Mateusza i dość szybko docieramy do Kazania na Górze. Zbioru wymogów nie do spełnienia. Odechciewa się.

Okej, ale między tymi wszystkimi hiperbolami siedzi jakiś Bóg.

Tak, i nawet wiem, co On robi: za dobre wynagradza i za złe karze.

Nie, tego nie ma w Ewangelii.

To pierwsze, czego dzieci uczą się na pamięć.

I za to fałszowanie Ewangelii my, nauczyciele, bekniemy w czyśćcu. Bo to nawet nie jest nauczanie Kościoła, to zupełnie przypadkowa rzecz, która w Polsce stała się kluczem do nauczania religii. Straszny jest taki obraz Boga.

Dlatego mówię: czytajmy Ewangelię. Czytając, narażamy się na spotkanie z Bogiem Jezusa Chrystusa. Ostatecznie do wiary przekonuje nie to, co ktoś mówi, tylko własne doświadczenie.

Czyli przeżycie emocjonalne?

Uczucia są jego częścią. Ale nie chodzi mi o doświadczenie jednokrotne, jak uderzenie pioruna, tylko o serię, która tworzy pewien ogląd rzeczywistości. To jest proces. Kiedy czyta się Ewangelię, po iluś tygodniach można w sobie odkryć, lub nie, przekonanie, że to, co ona do mnie mówi, jest prawdziwe. Na ten proces składają się dziesiątki doświadczeń niezreflektowanych, które budują masę krytyczną, prowadzącą do wniosku: chcę z Nim być. Bo do tego sprowadza się wiara. Chcę z Nim być, w związku z tym chcę też żyć w sposób, o którym On mówi.

Pytam, jak żyć, i czytam w odpowiedzi, że mam sobie wyłupić oko albo odciąć rękę.

Już mówiłem, że to hiperbole...

Ale czemu mam być z Bogiem, który prezentuje reguły życia takim językiem?

Mnie jest łatwiej, bo jestem z pokolenia, które rano miziało królika, a wieczorem jadło go na kolację. Więc te Jezusowe metafory mnie specjalnie nie odrzucają w sensie estetycznym – ale to kwestia uwarunkowania kulturowego. Dlatego z językiem Ewangelii jest dziś pewien kłopot.

Wielki intelektualista z III wieku, Orygenes, przyjął go dosłownie i się wykastrował.

Po świecie starożytnym chodziło wielu kastratów: eunuchów potrzebowano czy to do chóru, czy do pilnowania kobiet. Orygenes nie był też jedynym, który chciał w ten sposób rozwiązać problem z pożądliwością. W tamtej kulturze to było posunięcie radykalne, ale nie tak ekstremalne, jak się nam wydaje. Zresztą po przypadku Orygenesa Kościół zakazał autokastracji. Dosłowność nie jest dobrą drogą przez hiperbole.

Wróćmy do doświadczania Boga. Słyszę czasem o poczuciu zażenowania w czasie modlitwy. Ktoś pyta sam siebie: „Co ja właściwie robię? Trochę jakbym rozmawiał z niewidzialnym przyjacielem z dzieciństwa albo ze złotą rybką”. I odrzuca to, jako nieprzystające do dorosłego życia.

Jeżeli pojawia się poczucie żenady, to jest już trochę za późno. Punktem wyjścia jest pytanie, czy zachodzi tu relacja z Bogiem. Jeżeli jej nie ma, a próbuje się do kogoś gadać w myślach, np. żeby spełnić przykazanie, to mamy absurd.

No ale przecież ta relacja ma być właśnie z kimś niewidzialnym, niesłyszalnym. Nie siądę sobie z Bogiem tak jak teraz z Księdzem i nie pogadam. Księdzu zadam pytanie i usłyszę wyjaśnienie, napiszę maila, dostanę odpowiedź.

Bo Bóg jest obecny o wiele gęściej niż ja. Nie mniej, tylko właśnie gęściej. Wracamy tu do pytania, po co jest modlitwa. Jeżeli od załatwiania spraw, jak mailem, to taka relacja z Bogiem będzie rzeczywiście skazana na porażkę. To byłaby modlitwa służąca zaspokojeniu wspomnianej ewolucyjnej potrzeby religijnej. A ona dąży do manipulowania bóstwem, żeby robiło to, co dla nas korzystne.

No dobrze, ale przecież często tuż przed Eucharystią kapłan zachęca, żeby przed ołtarzem „złożyć nasze osobiste prośby”. I to jest ten moment „złotej rybki”: „Popraw relacje w mojej rodzinie, zakończ wojnę w Ukrainie”.

Coś mi leży na sercu i to wypowiadam. Czy to oznacza, że próbuję coś ugrać? Niekoniecznie. Bo następuje tu pewien fundamentalny przeskok, związany z Eucharystią: „Oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Takie jest tło zaufania do Boga i kierowania do Niego próśb. Mówię Mu: „W moim oglądzie dobrze by było, gdyby stało się to i tamto, ale jestem gotów zaakceptować inny punkt widzenia”. Oderwanie się od bóstwa, które zabezpiecza, to trudna rzecz. I dlatego chrześcijaństwo ma kłopot z wyplątaniem się z bycia religią.

Ale przecież Jezus zachęca, żeby prosić o wszystko. A Piotr napisze później, żebyśmy na Niego zrzucali wszystkie nasze troski.

Tak. Pytanie, czy oczekujemy wtedy konkretnego rozwiązania, czy też bliskości.

Czyli żeby nas Pan Jezus „ojojał”?

Jezus mówi: „Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?”. Obojętne więc, o co Go prosimy, On da nam Ducha. Czyli siebie. Efektem modlitwy jest bliskość. Do przyjaciela można pójść, żeby coś z nim załatwić, np. żeby podżyrował kredyt. Albo żeby pobyć z przyjacielem. Bez spraw. To są dwa różne doświadczenia.

A burza na jeziorze? Przecież życie uczniów było realnie zagrożone. A Jezus ich zbeształ za to, że Go obudzili.

Zdradzę tajemnicę: Bóg się nie zajmuje kwestiami bezpieczeństwa w żegludze. Ale Jezus reaguje na lęk swoich uczniów. To zupełnie inne sprawy.