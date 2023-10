Literaturą myśli się źle, ale to dobrze

Możliwych odpowiedzi jest, rzecz jasna, więcej, ale te dwa warianty dominują w naszym myśleniu. Literatura albo przedstawia rzeczywistość, co oznacza tak naprawdę, że na różne sposoby próbuje ją sobie podporządkować, albo (czasem dlatego, że próba podporządkowania skończyła się niepowodzeniem) ucieka ze świata, oferując nam mniej lub bardziej intensywny eliksir zapomnienia. Jak to możliwe, że z takim potencjałem literatura i lektura nie są dziś praktykowane przez masy? Przecież wspomniane możliwości – uchwycenie dynamiki świata i ucieczka od niego – wydają się niezwykle atrakcyjne. Można się spierać, która z nich jest dla nas lepsza, można tworzyć wewnętrzne hierarchie, ale w jednym powinniśmy być zgodni: bez literatury nie da się dobrze żyć. Jednak zgody nie ma. Dlaczego?

A gdybyśmy wywrócili tradycyjne modele do góry nogami i pomyśleli o literaturze jako samej rzeczywistości? Przecież ona nie jest wcale na zewnątrz świata, lecz stanowi jego część. Powieść, wiersz, opowiadanie i esej to po prostu środki komunikacji. Oprócz nich mamy blogi, wlogi, posty, relacje, rolki, klipy, filmy, podkasty, czaty, ­maile, wiadomości i wiele innych. Każda z tych form przekazu służy nam w codziennym życiu. Odruchowo stawiamy na te, które wydają się najefektywniejsze i/lub najefektowniejsze. Nie jest wcale oczywiste, że dana osoba wybierze literaturę i za pomocą powieści czy wiersza będzie myślała o wszystkim, czego doświadcza. Co więcej, sama literatura, o ile zostanie wybrana, może sprawić, że nasz obraz świata ulegnie zatarciu.

Jakiś czas temu prowadziłem warsztaty czytelnicze w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Z grupą osadzonych rozmawiałem o wierszu „Czym jest praca” amerykańskiego poety Philipa Levine’a. Prosty obrazek, anegdota z życia: grupa najemnych robotników czeka na potencjalnego pracodawcę. Nie mają szans na stałe zatrudnienie, więc biorą wszystkie – choćby jednodniowe – zlecenia. Levine doskonale znał tę sytuację, bo przez wiele lat – jako mieszkaniec przemysłowego Detroit – funkcjonował właśnie w takich warunkach.

Głos, który słyszymy w wierszu, zwraca się do jakiegoś Ty (do samego siebie, a może do mnie jako czytelnika?) i włącza to „Ty” do grupy oczekujących. „Tu chodzi o czekanie, / przestępowanie z nogi na nogę, / kiedy czujesz, jak drobny deszczyk / zrasza ci włosy, rozmazuje widzenie, / i zdaje ci się, że widzisz swojego brata / jakieś dziesięć miejsc przed sobą” . To niemożliwe, bo brat jest w domu, gdzie odsypia nockę. Wstanie dopiero koło południa, by ćwiczyć (chce zostać śpiewakiem operowym). Zatem skąd to złudzenie? Może stąd, że już od dawna nie rozmawialiście? Nie było na to czasu? Nie było okazji?

„Kiedy ostatni raz powiedziałeś bratu, / że go kochasz? Kiedy trzymałeś go za szerokie ramiona, / otworzyłeś szeroko oczy, wymówiłeś te słowa / i może pocałowałeś go w policzek? Nigdy / nie zrobiłeś czegoś tak prostego, tak oczywistego, / nie dlatego, że jesteś za młody albo za głupi, / nie dlatego, że jesteś zazdrosny albo podły, / albo niezdolny do płaczu / w obecności innego mężczyzny, / lecz dlatego, że nie wiesz, czym jest praca” (przeł. Ewa Hryniewicz-Yarbrough).

W pewnym momencie jeden z osadzonych powiedział, że ma żal do pisarek i pisarzy, bo zadają ciekawe pytania, ale nie udzielają na nie bezpośrednich odpowiedzi. Meandrują, zwodzą, a potem trzeba sobie z tym wszystkim radzić na własną rękę. Inny uczestnik rzucił prawie bez namysłu: „mówisz tak, bo nie wiesz, czym jest praca”. I dodał, że według niego literatura wymusza na nas dodatkową aktywność, rodzaj nadmiarowego działania, skłania nas do wysiłku, a zysk z tej roboty przychodzi – o ile w ogóle przychodzi – dopiero później.