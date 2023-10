Wiesław Myśliwski: Nie ufam sobie

WOJCIECH BONOWICZ: Mawiasz, że Twoje książki wiedzą o Tobie więcej niż Ty sam. Ale czy rzeczywiście my, czytający, możemy się z nich czegoś o Tobie dowiedzieć?

WIESŁAW MYŚLIWSKI: Chciałbym, żebyście się nie dowiedzieli. Piszę powieści tak, żeby o mnie było jak najmniej. Owszem, korzystam – bardzo często, nawet zawsze – z własnej biografii. Ale jeśli biorę jakiś fragment mojego życia, to go następnie przekształcam do tego stopnia, że staje się w ogóle niepodobny do tego, co mi się w życiu zdarzyło. Bo jakbym opisał to, co mi się w życiu zdarzyło, to byście państwo nie chcieli tego czytać.

Autobiografizm jest mało ciekawy, ciekawe są dopiero kreacje, które się na podstawie zdarzeń ze swojego życia buduje. Zawsze mnie cieszy – jeśli w ogóle coś mnie cieszy przy pisaniu – kiedy uda mi się, powiem, zakłamać to, co się w moim życiu zdarzyło. Jeśli z jakiegoś elementu mojego życia udało się stworzyć obraz, który mnie samego zainteresował. Bo to, co mi się zdarzyło w życiu, to ja wiedziałem. Ale to, co można na tej podstawie zbudować – tego nie wiedziałem. A dopiero tu zaczyna się literatura. Do jakiej kreacji może dojść, na przykład, na podstawie takiego faktu, że ja lubię zmywać? Z tego można wyprowadzić nie wiadomo jaką metaforę, kawał świata.

Oczywiście nie miałem na myśli takiego prostackiego autobiografizmu. Użyłeś kiedyś pięknego sformułowania: „Słowo zaczyna we mnie grzebać”. Biografia biografią, ale tu chodzi o odsłonięcie czegoś wewnątrz siebie, intymnego bardzo.



Powstaje problem, po pierwsze, czy słowo czegoś się dogrzebało, a po drugie – czy nie zakłamało tego, co jest we mnie. Przecież w języku są rozmaite pułapki. Ja ufam językowi, uważam, że to język w gruncie rzeczy pisze moje powieści. Ale przecież wiem, że jest on również zastawioną na mnie pułapką. Sam na siebie zastawiam pułapkę językiem.

Zdarza się, że nie wiem, dlaczego coś napisałem. Skąd ten fragment? Nie wiem. Bywa też tak, że te fragmenty napisane jakby poza moją świadomością okazują się najlepsze. Jakby sam język je napisał. Siła języka polega między innymi na tym, że jest w stanie nas prowadzić. Jedno zdanie wywołuje następne. Ale też pojedyncze zdanie może wywołać kilka następnych zdań. Rzecz polega na wyborze spośród tych kilku jednego, które wywoła kolejne zdanie.

Są różne metafory, których używamy do opisu literatury. Mnie bardzo bliska jest ta, która porównuje ją do rozmowy. Czy dla Ciebie literatura też jest rozmową, wyjściem ku drugiemu, próbą zaczepienia go? Czy raczej ruchem do środka siebie, do wnętrza własnego świata, żeby go zrozumieć, żeby siebie samego przede wszystkim zaczepić?

Musiałbym się zastanowić... Bo jeśli rozmową, to z kim? Musiałbym mieć interlokutora. A nie mam.

Jak piszesz, nie masz żadnego wyobrażonego...

Kogoś, do kogo piszę?

Tak.

Nie mam. I nie wierzę w to. Jak mi ktoś mówi, że pisze dla określonego czytelnika – choćby to był taki ogólny czytelnik przez duże „C” – to, według mnie, jest to nieprawda. Dlatego że pisarz nie wie, kto będzie czytał jego książki. Nie może zakładać, że widzi tego czytelnika, dla którego pisze. My tego nie wiemy, więc można powiedzieć, że piszemy dla siebie. Julian Przyboś, zapytany kiedyś, dla kogo pisze, odpowiedział, że pisze dla idealnego czytelnika, a tym idealnym czytelnikiem jest on sam.

Poddaję się pod osąd właściwie nie wiem kogo. Poddaję się pod osąd tych, którzy będą mnie czytali, ale jestem wobec nich bezradny. Mogą mnie czytać intelektualiści, mogą mnie czytać ludzie prości, zwyczajni, nawet analfabeci – bo poproszą kogoś, żeby im czytał. Więc z kim miałbym rozmawiać? Musiałbym sobie od razu tego czytelnika ułożyć. A to byłoby bardzo niebezpieczne.

Czyli ważniejszy jest ten moment sam na sam z tekstem? Kiedy trzeba rozwiązywać rozmaite problemy na bieżąco? Zdecydować, co wybrać z tych możliwości, które się odsłaniają?

Rozumiesz, że zmuszasz mnie do jakiegoś radykalizmu? Pisanie literatury na dobrą sprawę bierze się z niewiedzy, a nie z wiedzy. I niewiedza jest właściwie motorem czy energią literatury. Kiedy siadam do pisania książki, nie wiem, o czym ona będzie. Bo gdybym wiedział, po co miałbym ją pisać? Dlatego nie lubię kryminałów. Kryminał jest takim standardem – wiadomo, czym się skończy. A ja, pisząc, nie wiem. To mnie zaczyna ciekawić i stanowi impuls do pisania.

Zdanie potrafi powołać postać, której nie przewidywałem. Ja nie planuję zawczasu, jakie postaci będą w książce. Zdanie powołuje postać, która początkowo wydawała się tylko jakimś mikroelementem, i nagle zaczyna urastać – jakby poza moją wiedzą, poza moją wolą. Rośnie i nagle staje się jedną z głównych postaci. To jest dopiero ciekawe. Dla mnie w każdym razie, jako piszącego – bardzo.

Zapytałem Cię o tę postawę przy pisaniu i o to, jak dalece jesteś otwarty na czytelnika, bo przecież wiesz, że tych czytelniczek i czytelników masz wielu.

Tym jestem najbardziej zdumiony, prawdę mówiąc. Nigdy bym nie przypuszczał. I to nie jest kokieteria. Do żony nawet mówię: „Słuchaj, ja tego nie rozumiem, że mam tylu czytelników...”. Bo rzeczywiście, pokazują to nakłady książek.

Ale chyba najbardziej fascynujące jest to, że masz też takich czytelników za granicą. Że gdzieś tam, wiele kilometrów stąd, jest ktoś, dla kogo Twoja literatura jest ważna, jest czymś niemal osobistym, jakby specjalnie dla niego napisanym.

Tak się dzieje, nic na to nie poradzę. Teraz dostałem na przykład nowe tureckie wydanie „Traktatu o łuskaniu fasoli”. Trzecie wydanie tej książki! Nawet Turcy mnie czytają?

W 2016 r. miałem takie zdarzenie: dostaję nagle dużą kopertę, otwieram, a w środku jest akt notarialny po holendersku i po polsku, przełożony przez tłumacza przysięgłego. I z tego aktu wynika, że w takiej a takiej kancelarii prawnej w Lejdzie zjawił się taki a taki pan, ciężko chory, ale nie stary, pięćdziesiąt parę lat miał, i zapisał spadek panu Wiesławowi Myśliwskiemu z Polski. Wtedy już w Holandii wyszły chyba trzy czy cztery moje książki i on postanowił mi zapisać swój spadek – za „Kamień na kamieniu”. Pokazałem ten dokument znajomemu prawnikowi: „Przeczytaj, co to w ogóle jest”. On przeczytał i mówi: „Słuchaj, to oszustwo. Ty nie masz pojęcia, jakie są oszustwa!”. „No ale tu są pieczęcie”, mówię. „To nie ma znaczenia. Żeby to sprawdzić, musiałbyś wynająć adwokata, który by pojechał do Holandii i upewnił się, że taka kancelaria w ogóle istnieje. Ale gdybyś wysłał adwokata, to on by prawdopodobnie wziął za to tyle, ile wynosi ten spadek”.

Też dostaję takie listy mailem... Uwierzyłeś?

Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, ale wtedy mój syn, który ma internet (ja nie mam internetu), nawiązał z tym biurem w Lejdzie kontakt i wszystko się potwierdziło. Nawet okazało się, co to za spadek. Ten człowiek był ekonomistą z wykształcenia, pracował na uniwersytecie w Lejdzie. Miał, to pamiętam dokładnie, pięćdziesiąt tysięcy euro długu i pięćdziesiąt tysięcy euro w depozycie bankowym. Ale miał też dom i ten dom mnie zapisał. Pomyślałem, że to za dużo zachodu... Pisałem wtedy „Ucho igielne” i byłem tak zaaferowany tym pisaniem, że właściwie nawet mnie złość wzięła, że coś takiego wchodzi w moje pisanie i nie pozwala mi pracować.