30 tys. poszkodowanych: największy skandal w historii brytyjskiej służby zdrowia

Perry Evans zmarł półtora miesiąca temu. Od dziecka cierpiał na hemofilię, chorobę genetyczną, której objawem jest zaburzenie krzepnięcia krwi: u chorych dochodzi do trudnych do zatamowania krwotoków zewnętrznych i wewnętrznych. W 1985 r. lekarze zakomunikowali Evansowi, że podczas leczenia hemofilii został zakażony wirusem HIV. Pięć lat później doszła kolejna diagnoza: wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Gdyby 62-letni Evans (którego historię opisało BBC) dożył do 20 maja tego roku, usłyszałby coś, o co walczył wspólnie z tysiącami innych pokrzywdzonych przez brytyjską służbę zdrowia (NHS – National Health Service) – przeprosiny od samego premiera i zapewnienie o wysokich odszkodowaniach.

Krew od więźniów

Śledztwo trwało od 2017 r. i 20 maja ogłoszono raport, do którego sam wstęp liczy setki stron. Jego autor, sędzia sir Brian Langstaff, ocenił, że mamy do czynienia z największym skandalem w historii NHS. Podkreślił, że „katastrofa nie była wypadkiem”, że „bezpieczeństwo pacjentów nie było najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez NHS” i że ryzyko przenoszenia infekcji wirusowych przez krew było jej kierownictwu dobrze znane od lat 40. XX wieku.