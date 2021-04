Republika roślin

Oczywistości miejmy za sobą od razu. Dają tlen, radość i przyjemny chłód. Uczą cierpliwości, uważności, czasem pokory. Dostarczają pokarm, dekorują wnętrza. Ubieramy się w nie, płacimy za mieszkanie w ich sąsiedztwie, w ich cieniu nieźle pisze się fraszki.

Od wybuchu epidemii COVID-19 – to też już żaden news – zmuszeni do spędzania czasu w domach, zwróciliśmy na rośliny większą uwagę. Zmęczone od ekranów oczy szukały za oknem drzew. Balkony okazały się małe i wróciły marzenia o własnych ogrodach. Czas, choć nerwowy, spowolnił, zbliżając się ciut do tego, w którym życie toczą nasze sukulenty, filodendrony i podagryczniki pospolite.

Wbrew tytułom bestsellerów, życie roślin wcale nie jest sekretne. Jednak aby poznać je od innej strony, musimy na parę chwil zapomnieć o dobrych radach. A nawet postąpić wbrew nim: odsunąć badyle od światła, schować sekatory, pogrzebać w...