Mundial 2022: głośne milczenie Irańczyków

I nie, nie chodzi nawet o tę diabelską alternatywę, przed którą organizatorzy mistrzostw postawili kapitana reprezentacji Anglii Harry’ego Kane’a, że albo nie założy na to spotkanie opaski z tęczowym sercem, symbolizującej wsparcie piłkarzy dla osób LGBT+, albo dostanie żółtą kartkę i w przypadku kolejnej, będącej już np. efektem walki o piłkę, wyleci z boiska, osłabiając drużynę w tym i następnym meczu (co o tym myślę, wydaje się chyba jasne ze sposobu, w jaki to przedstawiam: odpowiedzialność w takich sytuacjach nie powinna spadać na barki piłkarzy i nie powinna być rozstrzygana w ostatnich godzinach przed pierwszym gwizdkiem; wiadomo skądinąd, że Football Association gotowa była za opaskę Kane’a zapłacić dowolną karę finansową, ale naciskana przez penalizujących akty homoseksualne Katarczyków FIFA ani myślała się tym zadowolić).

Chodzi przede wszystkim o sytuację w samym...