Kościół w Polsce: coraz mniej księży, mniej praktykujących, więcej niewierzących

„Jestem przekonany, że dla Ducha Świętego, który od dwóch tysięcy lat prowadzi Kościół, kryzysy są nie tyle dramatycznymi chwilami historii, ale okolicznościami, w których On odnawia swój Kościół” – uspokaja ks. Jan Frąckowiak, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

Problem w tym, że polscy biskupi nie mają pomysłu, jak ułatwić zadanie Duchowi Świętemu. Nie wykorzystują szansy, jaką daje trwający do października tego roku synod poświęcony synodalności. Nie podejmują też poważnych kroków do rozliczenia się z zaniedbań wobec przestępstw księży wykorzystujących seksualnie małoletnich. Z kolei głównym duszpasterskim pomysłem na ten rok jest przygotowanie do roku jubileuszowego 2025 oraz rozpoczęcie 9-letniej nowenny przed „2000-leciem dzieła odkupienia”.

W 2033 r. w Polsce to może być jednak już zupełnie inny Kościół. Jak ostatnio podał CBOS, odsetek praktykujących co niedzielę spadł z 50 proc. w 2009 r. do 34 proc. obecnie, a liczba niewierzących wzrosła z 8 proc. w 2019 r. do 14 proc. teraz.