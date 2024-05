Sukces na miarę polskiego episkopatu: przesłał do Watykanu syntezę synodalnych konsultacji, chociaż w wielu diecezjach żadnych konsultacji nie przeprowadzono

„Synod – szansa czy zagrożenie”. Debatę pod takim tytułem zorganizowało w ubiegłym tygodniu łódzkie seminarium duchowne 35+. Jej uczestnicy są być może ostatnią grupą w polskim Kościele wierzącą w realne skutki Synodu – pozytywne lub nie. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie po tygodniowych poszukiwaniach wyników konsultacji, jakie miały się odbyć w ostatnich miesiącach w naszych diecezjach. Czy ktoś o nich słyszał?

Watykan prosił o nie w grudniu. Do 15 maja konferencje episkopatów miały przesłać do sekretariatu generalnego Synodu syntezę dyskusji, ze wskazaniem najważniejszych tematów na kolejną sesję obrad. Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski potrzebowało trzech dni, by ustalić, że synteza z Polski też została wysłana. Kolejne dwa, by przyznać, że jej treść nie jest mu znana i że – być może – poznamy ją w tym tygodniu.