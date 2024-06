Kijów próbuje ściągać ukraińskich mężczyzn do kraju. Co na to ci, którzy mieszkają w Polsce?

Ołeksandr wyjechał z Ukrainy legalnie – jest niezdolny do służby ze względów zdrowotnych. Najpierw trafił do Rumunii, następnie do Grecji, a wreszcie do Polski. Oprócz klimatu wszystko mu się u nas podoba. Ma Kartę Polaka i dzięki niej wkrótce otrzyma stały pobyt, ale nie wie jeszcze, czy zostanie tu na stałe.

Potrzebni ludzie na front

Ustawa o mobilizacji była elementem długich sporów w ukraińskim parlamencie, ale też pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim i dowództwem wojskowym. Do pierwszej wersji projektu deputowani wnieśli ponad 4 tys. poprawek, gdyż wywołał on kontrowersje wśród społeczeństwa. Chociaż ustawa została przyjęta przez Radę Najwyższą i podpisana przez prezydenta w połowie kwietnia, to weszła w życie dopiero 18 maja.

W lutym 2022 r. do komisji poborowych ustawiały się kolejki chętnych do obrony kraju. Było ich tak wielu, że często odsyłano ich z kwitkiem do domu. Wybierano tych najlepiej rokujących. Z czasem jednak liczba ochotników topniała, by wreszcie spaść w zasadzie do zera.

Przy skali konfliktu, a także stratach, jakie ponosi Ukraina, bardzo potrzebni są nowi rekruci. Po dwóch latach inwazji Zełenski przyznał, że zginęło już 31 tys. ukraińskich żołnierzy, ale według ustaleń „New York Timesa” z sierpnia 2023 r. ta liczba może sięgać 70 tys. zabitych i 100-120 tys. rannych.

Z tego powodu komisje poborowe przeszły do aktywnej mobilizacji. Wezwania wysyłane są pocztą lub wręczają je patrole obecne na ulicach ukraińskich miast, co sprawia, że od dawna wielu mężczyzn unika miejsc publicznych, by nie musieć się stawić przed komisją poborową. Dochodziło też do sytuacji, w których wojskowi z użyciem przemocy zatrzymywali opornych, a filmy dokumentujące te zdarzenia zyskiwały ogromną liczbę wyświetleń dzięki mediom społecznościowym.

Najbardziej zdesperowani próbują za wszelką cenę przedostać się za granicę. Niektórzy udają ojców wielodzietnych rodzin, a nawet kobiety. Ostatnio ukraińska straż graniczna opublikowała wideo ze złapanym mężczyzną przebranym za pracownicę sieciowego sklepu. Inni decydują się na bardziej niebezpieczne rozwiązania i próbują sforsować granicę w nielegalny sposób. Przechodzą przez Karpaty lub narażają życie podczas przeprawy przez przygraniczną rzekę Cisę. Do tej pory wyłowiono z niej 30 ciał.