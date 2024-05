Sondaż CBOS: nie jesteśmy skorzy do obrony przed Rosją

Bezpośrednio bronić kraju jest gotowych ledwie 14 proc. dorosłych Polaków i Polek, natomiast we wsparcie polskiego wojska (np. poprzez akcje pomocowe) chciałoby się zaangażować 30 proc. z nas – w sumie to tylko 44 proc. Żeby było ciekawiej, do obrony ojczyzny dwukrotnie częściej skorzy są mieszkańcy małych miejscowości niż wielkich miast, taka sama dysproporcja jest między ludźmi dysponującymi zasadniczym wykształceniem oraz magistrami. Mniejsze różnice są między ludźmi deklarującymi poglądy prawicowe i lewicowe, ale generalnie wygląda na to, że ludziom bogatszym i lepiej wykształconym łatwiej do głowy przychodzi ucieczka, choćby oznaczało to, że część zgromadzonego majątku trzeba byłoby zostawić na pastwę losu. Najczęściej deklaracje o chęci obrony ojczyzny (jak za CBOS podaje PAP) składali technicy i średni personel (36 proc.), robotnicy wykwalifikowani (30 proc.), robotnicy niewykwalifikowani (25 proc.) oraz ludzie pracujący na własny rachunek (25 proc.).

Nie będę wchodził w rozważania, na ile nasza indywidualistyczna kultura niszczy tkankę społeczną i produkuje egoistów martwiących się tylko o własny los, ale fakty są nieubłagane. Większość z nas wolałaby zostawić swój dom, niż go bronić. A dzieje się to wszystko w sytuacji, w której jednocześnie 59 proc. z nas (to również badał CBOS) uważa, iż atak Rosji na państwa NATO jest możliwy w ciągu 3 do 8 lat.