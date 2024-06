Dezinformacja i podpalenia: celem Kremla jest wbicie klina między państwo a jego obywateli

Budowanie odporności – tak nazywają to wojskowi. Jego kluczowy element nie tkwi jednak w słynnym artykule 5. Traktatu Waszyngtońskiego i prawie do kolektywnej obrony. Polem ataków hybrydowych jest bowiem domena informacyjna, kognitywna i społeczna. Choć najróżniejsi eksperci przedstawiają bogaty wachlarz najróżniejszych odpowiedzi politycznych i strategicznych na wojnę hybrydową, zgadzają się w jednej kwestii: warunkiem sine qua non ich zastosowania jest zaufanie do tego kogoś, kto nas broni, czyli do własnego państwa.

Warto zwrócić uwagę, że bez względu na to, jaką metodę wybiera Rosja do atakowania nas, za każdym razem długofalowo jej cel jest dokładnie taki sam: podważenie tego zaufania. „Wbijając klin między państwo a jego obywateli, można stworzyć warunki do jego implozji. To właśnie jest celem podmiotu prowadzącego działania hybrydowe, który dąży do osiągnięcia celu poniżej progu działań zbrojnych” – pisał Arsalan Bilal z Centrum Studiów nad Pokojem Uniwersytetu w Tromsø na łamach „NATO Review”.

Tego zaufania nie zbuduje za nas ani NATO, ani żaden inny sojusz, a w warunkach toczącej się przeciw nam wojny może to być zadanie wyjątkowo trudne. Historia fałszywej depeszy PAP-u pokazuje jednak, że możemy się obronić.