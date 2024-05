Naprzód po trupach, także własnych! Rosja nie liczy się ze stratami i planuje nową ofensywę

Gdyby Oleg miał o coś prosić, prosiłby o maskę przeciwgazową. Nie, Oleg – porucznik w brygadzie, która broni się pod Kupiańskiem, na granicy obwodów charkowskiego i łuhańskiego – nie boi się ataku chemicznego. Chodzi o to, że odkąd są upały, na zerówce, pierwszej linii, nie sposób cokolwiek zjeść. Otwierasz rację, wiatr zawiewa i już zwracasz, co zjadłeś. To przez fetor od moskalskich trupów. Nikt ich nie zabiera, rozkładają się na przedpolu. Jest ich mnóstwo, bo wróg pcha się w coraz to nowych „mięsnych szturmach”: kolejne oddziały idą naprzód, oni je wybijają, po czym idą następne.

Tak zmasowanych ataków Oleg jeszcze nie widział, choć przeżył niemało: był na odcinku zaporoskim, w kontrofensywie, potem pod Awdijiwką. Tutaj są od miesiąca, a mają już spore straty – choć nieporównywalne do tych wroga. Niedawno wzięli jeńca: rotnyj (dowódca kompanii) zarzekał się, że nie chce z Ukraińcami walczyć, ale nie miał wyboru, bo za jego ludźmi szedł oddział zaporowy, który miał strzelać do tych, co spróbują uciekać z placu boju. Czy to prawda, czy też to jedynie wersja jeńca, który liczy na lepsze traktowanie – oddział zaporowy brzmi lepiej niż przyznanie, że do udziału w wojnie skusił kogoś horrendalnie wysoki jak na Rosję żołd – wróg się pcha, jakby nie liczył się ze stratami.

Drukarnia i market: Charków krwawi

Zresztą nie tylko pod Kupiańskiem: intensywne ataki trwają też w Donbasie (na kierunkach Pokrowsk i Kramatorsk–Słowiańsk, ostatnie duże miasta regionu) oraz pod Charkowem. Według strony ukraińskiej od początku inwazji rosyjskie straty osobowe właśnie przekroczyły pół miliona. To zapewne dane zawyżone, ale pokazują skalę.