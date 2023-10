Do Armenii uciekali i z Rosji, i z Górskiego Karabachu. Nie czują się jak w domu

Finał nadszedł niespodziewanie szybko. Już drugiego dnia ofensywy władze nieuznawanej republiki przystały na azerbejdżańskie warunki zawieszenia broni. Oznaczały one koniec tego parapaństwa.

Kilka dni później ni stąd, ni zowąd ludzie zaczęli wyjeżdżać. Do dzisiaj mieszkańcy nie wiedzą, czy to Azerbejdżan zezwolił na to, czy po prostu Azerowie ugięli się pod presją masy ludzi. W każdym razie w ciągu kilku dni 120 tys. mieszkańców, czyli prawie wszyscy, wsiadło do samochodów i ruszyło korytarzem laczyńskim w stronę Armenii. Droga, która zwykle trwa nie więcej niż dwie godziny, teraz oznaczała kilkudziesięciogodzinną wyprawę.

Rodzina Nowelli nie zabrała ze sobą praktycznie nic, poza ubraniami; zresztą w małym samochodzie nie było na nic miejsca. Myśleli, że zaraz będą w Gorisie, miasteczku na granicy Armenii i Karabachu, i że tam kupią, co potrzeba. A przede wszystkim najedzą się do syta.

Wyglądało to tak: metr jechali, a następnie się zatrzymywali. Na azerbejdżańskich posterunkach byli dokładnie sprawdzani. Nie tylko nie było czego się napić ani zjeść, ale nawet nie było gdzie pójść do toalety. To był otwarty teren, więc kobiety nie miały się gdzie schować, by nie było ich widać. Co chwilę ktoś się przepychał w korku, przez co wybuchały awantury.

– Przeżyłam trzy wojny, ale te dwa dni w drodze były najgorsze – przyznaje Nowella.

Kiedyś uwielbiała jechać tą trasą do Armenii, przez lasy i wzgórza, zwłaszcza nocą, przy pełni księżyca. Teraz nie mogła znieść tego widoku. Szczególnie księżyca, który uczynił noc tak jasną, że nawet wtedy nie mogła spokojnie się załatwić.

Nie wierzymy, że to koniec

W czasie trwania blokady rodzina Nowelli ciągle marzyła, aby zjeść przeróżne przysmaki. Najbardziej rybę. Po dotarciu do Erywania ich córka przyrządziła ją dla nich, ale coś było nie tak. Nie w smaku czy sposobie przyrządzenia. Po prostu nie mieli ochoty nic jeść. Tak było również z innymi rzeczami.

– Patrzę na nie i robi mi się niedobrze. Nienawidzę tego wszystkiego. Pewnie dlatego, że przez dziewięć miesięcy tego pragnęłam, a nie mogłam w żaden sposób dostać – przyznaje Nowella.

Mogą mówić o szczęściu, bo mają mieszkanie za darmo w Erywaniu – i nie trafili na jedną z prycz rozstawionych w szkołach w którymś z małych miast, gdzie nie ma perspektyw. Wciąż wierzą jednak, że nie zabawią długo w stolicy. Armen jest przekonany, że za pięć-dziesięć dni to się skończy i wrócą do siebie.

– Nie wierzyliśmy wtedy i nie wierzymy teraz. Choć jednocześnie wiemy, że to nie wydarzy się szybko – mówi, mając na myśli powrót.

To stan szoku, z którego jeszcze się nie otrząsnęli. Spędzają czas w mieszkaniu. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić, czy uda im się znaleźć pracę, czy będą mieli z czego żyć. Mają emigrować dalej? Tego nie wiedzą, ale nie wykluczają, że wojna z Azerbejdżanem nie jest skończona i prędzej czy później wedrze się w głąb Armenii. Dopóki tak się jednak nie stało, będą czekać, by wrócić do domu.

Rosyjski zastrzyk gotówki

Nowella wraz z rodziną nie mają zbyt wiele do roboty w centrum miasta, gdzie zawsze było drogo, ale od 2022 r. ceny skoczyły gwałtownie. To za sprawą Rosjan, którzy masowo zaczęli tutaj przyjeżdżać.

Armenia to jeden z kilku krajów, gdzie mogli się udać nawet nie posiadając paszportu, jedynie zwykły dokument tożsamości. Z punktu widzenia armeńskich władz są dużo łatwiejszymi relokantami niż uchodźcy z Górskiego Karabachu. Często to ludzie dysponującymi dużymi zasobami finansowymi.

Jak mówił w marcu rosyjskiej gazecie „Wiedomosti” minister gospodarki Armenii Wahan Kerobian, do Armenii przeprowadziło się do 110 tys. Rosjan (znaczna część z nich była ormiańskiego pochodzenia). Wpompowali do tutejszego systemu bankowego równowartość 3 mld dolarów, co stanowiło jedną czwartą spektakularnego wzrostu PKB w zeszłym roku. Wynosił on aż 12,6 proc. i był najlepszym wynikiem na obszarze posowieckim. Ponadto Rosjanie otworzyli lub współtworzą kilka tysięcy firm.

Dlatego władzom Armenii zależy na tym, aby jak najwięcej Rosjan zostało w kraju na dłużej.

Ich obecność widać na każdym kroku w centrum Erywania. Czasami język rosyjski słychać częściej niż ormiański. Zastąpił on też angielski jako język, którym zwraca się w pierwszej kolejności do obcokrajowców. Powstało wiele miejsce, gdzie chodzą niemal wyłącznie Rosjanie, którzy zazwyczaj nie starają się poznawać lokalnej kultury. Próbują niejako odtworzyć miejsce, z którego wyjechali.

Niektóre lokale wręcz nawiązują do ubiegłorocznych wydarzeń – jak kawiarnia Emigrant czy ta o mało fortunnej nazwie 2022.

Ucieczka z Moskwy

Jeden z rosyjskich lokali jako miejsce spotkania proponuje 20-letnia Alsu. Do Erywania przyleciała z rodzinnej Moskwy już w kwietniu minionego roku, z jedną walizką.

– Cel wizyty? – zapytał pogranicznik.

– Turystyka – odpowiedziała Alsu.

Kiwnął głową i o nic więcej nie pytał, wszystko było jasne.

Miała podobną motywację jak wielu wówczas przyjeżdżających Rosjan. Nie chciała mieszkać w kraju, który napadł na inny. Wiedziała, że obywatele jej państwa zrobili za mało, by przeciwstawić się władzy. Ona uważa, że była zbyt młoda, by aktywnie działać. Jedyne, co mogła zrobić, to wyjechać.

Dopiero w kolejnych miesiącach z Rosji zaczęli wyjeżdżać również ci, którzy bali się, że zostaną zmobilizowani do wojska, za to niekoniecznie mieli opozycyjne poglądy.

Alsu chciała pojechać szybciej, ale, jak mówi, aż 14 razy kupowała bilety i za każdym razem kasowano rejsy. Tutaj także popularny był żart, oddający ówczesną sytuację: „Rosjanie klaszczą nie wtedy, gdy samolot ląduje, lecz gdy startuje”.