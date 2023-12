Jan Mela: Czasem dostaję pytania: „Panie Jaśku, kiedy kolejna wielka podróż?”

Czyli romans w pracy?

Trochę tak żartuję. Jak coś między nami zaczęło iskrzyć poważnie, to nasze drogi zawodowe się rozeszły. Ale za jakiś czas uklęknąłem na pomoście z pierścionkiem. No i tak sobie jesteśmy. I robi się nas coraz więcej.

Teraz już piątka.

Jak dowiedzieliśmy się, że Magda jest w pierwszej ciąży, to stwierdziliśmy, że jeszcze mamy chwilę na jakąś wspólną szaloną podróż bez dzieci.

I gdzie wylądowaliście?

Polecieliśmy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy ani ja, ani ona: do Patagonii. Trzy tygodnie autostopem, Ziemia Ognista, spanie w namiocie, treking na lodowcu. Chyba trochę też po to, żeby móc córce powiedzieć, jak już się urodzi: w takim niezwykłym miejscu już byłaś.

I jak Ci idzie w tym ojcostwie?

Staram się nie mędrkować na temat wychowania, bo to są maluchy i bobasy. Są już oczywiście pierwsze dramaty, kryzysy, bunty dwulatka czy trzylatka, ale jesteśmy na początku. Mogę tylko zakładać, jakim będę ojcem, jak się zachowam, kiedy córki czy syn przyjdą do mnie z informacją, że jadą w wysokie góry czy do wakacyjnej pracy za granicę.

Pewnie, że chciałbym się tu odwołać do wzorca, który miałem. Moi rodzice po wypadku nie ulegli pokusie, żeby zamknąć mnie pod kloszem. A niepełnosprawność, niestety, często staje się takim nieuprawnionym pretekstem do pełnego decydowania za kogoś.

Masz teraz dla swoich rodziców więcej wyrozumiałości?

Na pewno. Doceniam przestrzeń do podejmowania decyzji, którą mi dali. Żebym zaryzykował. Kiedy w głowie Marka Kamińskiego i jego przyjaciół powstał pomysł na wyprawę na biegun, on oczywiście najpierw skontaktował się z moimi rodzicami. A oni odesłali go do mnie: zapytaj Jaśka, niech to będzie jego decyzja. My dajemy zielone światło.

Jak mówisz o tych relacjach, brzmi to momentami aż za pięknie.

Na pewno droga do tego miejsca, z którego dziś mówię, nie zawsze była piękna. To nie będzie żadne odkrycie, ale chcę to powiedzieć: każdy z nas w dużej mierze dzieli się tym, w czym wyrósł, nie? Oboje rodzice – mówię o tym dlatego, że oni sami o tym mówią głośno – pochodzą z rodzin przemocowo-alkoholowych. I jak nie jesteś nauczony, nauczona miłości za dziecka, to da się to nadrobić, ale to bardzo ciężka rehabilitacja serca. A z drugiej strony wierzę, że każdy rodzic próbuje dzieciom dać to, czego mu brakowało.