Skoki ciśnienia

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Wziąłeś udział w spisie powszechnym?

RYSZARD KOZIOŁEK: Wziąłem.

Co wpisałeś w rubryce: narodowość?

Polska.

To zaskoczenie: sądziłam, że śląska.

A w rubryce wyznanie: luterańskie. Czuję się Polakiem z korzeniami wczepionymi przez 20 lat w ziemię cieszyńską. I tam już zostaną. Co nie przeczy faktowi, że od ponad 30 lat żyję i pracuję na Górnym Śląsku, i ta część Polski obchodzi mnie najbardziej. Jednak istotny składnik mojej tożsamości niewiele ma wspólnego z terytorium fizycznym. Raczej powstał z czegoś, co nie leży na żadnej mapie.

Gdzie więc leży?

To ojczyzna z duchowego powietrza. Lub dom w chmurze, jakbyśmy dziś powiedzieli, ponieważ wypełnia go literatura, do której z czasem dołączyła humanistyka jako refleksja o językowych tworach człowieka.

Początkowo, jak...