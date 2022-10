Raport o stanie Kościoła: wiele problemów i trochę nadziei

Kościół jest za ciasny. To zdanie dobrze streszcza dotychczasowe wnioski Synodu o synodalności. Rozpisany na kilka lat proces wszedł właśnie w nowy etap: w Watykanie zaprezentowano podsumowanie wielu miesięcy pracy zespołów synodalnych z całego świata.

Zespół złożony z dwudziestu kilku osób uważnie czytał wszystkie syntezy krajowe oraz oddzielne głosy, które dotarły do Sekretariatu Synodu – i na tej podstawie stworzył syntetyczny roboczy dokument fazy „kontynentalnej” Synodu. To tekst przeznaczony do dalszych konsultacji, których rezultatem mają być wnioski wypracowane przez kontynentalne zgromadzenia biskupów (np. Radę Konferencji Episkopatów Europy, albo Federację Konferencji Biskupów Azji).

Dokument roboczy nosi tytuł (zaczerpnięty z Księgi Izajasza): „Rozszerz przestrzeń swojego namiotu”. Jak wynika z tego dokumentu, kościelna przestrzeń już trochę się poszerzyła za...