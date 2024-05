Ofiary molestowania chcą zawieszenia przewodniczącego episkopatu abp. Tadeusza Wojdy

Inicjatorami listu są osoby skrzywdzone przez księży – Tośka Szewczyk, autorka książki „Nie umarłam. Od krzywdy do wolności”, Robert Fidura i Jakub Pankowiak, bohater filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Pod listem podpisały się 43 inne osoby (część występuje pod pseudonimami).

Sygnatariusze listu domagają się m.in., by episkopat spotkał się jeszcze w tym roku z przedstawicielami skrzywdzonych; wsparł w Watykanie ich postulat, by skrzywdzeni w procesach kanonicznych otrzymali status strony (obecnie wbrew prawnej logice są tylko świadkami we własnych sprawach); powołał cieszącego się zaufaniem Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele; podał konkretną datę powołania zapowiadanej od dłuższego czasu niezależnej komisji mającej zbadać przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 r. oraz uzupełnił obowiązujące kościelne wytyczne o obowiązek docierania przez biskupów do osób pokrzywdzonych, o których dowiadują się oni z mediów.