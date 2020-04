Hiszpania na przymusowym urlopie

Pałac Lodu w Madrycie to największe lodowisko w mieście, mieszczące się w galerii handlowej. To tu odbywały się konkursy łyżwiarstwa figurowego. Teraz, gdy sytuacja w Hiszpanii staje się coraz bardziej dramatyczna – do poniedziałku, 30 marca, z powodu powikłań po Covid-19 zmarło w kraju już ponad 6700 osób (z tego ok. 800 w ciągu poprzedniej doby) – władze zamieniły Pałac Lodu w kostnicę. 1800 metrów kwadratowych lodowiska okazało się jednak niewystarczające i miasto zostało zmuszone do przygotowania drugiej tymczasowej kostnicy w budynku, który miał być wykorzystany jako Instytut Medycyny Sądowej.

W ostatnich dniach rząd hiszpański jeszcze bardziej zaostrzył restrykcje dotyczące ogólnokrajowej kwarantanny – do pracy mogą wychodzić jedynie pracownicy tych przedsiębiorstw, firm usługowych (sklepy, apteki) czy instytucji, które są absolutnie niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Reszta zatrudnionych jest teraz na dwutygodniowym przymusowym urlopie.

