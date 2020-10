Covidowa jesień Europy

Z metra w Madrycie w końcu zniknęli ludzie: od piątku 2 października mieszkańców hiszpańskiej stolicy obowiązują nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się.

Z tego rozwiązania zadowolony jest Danny, opiekun medyczny. Uważa, że ostatnio sam dojazd do pracy wiązał się z niepotrzebnym ryzykiem. – O piętnastej w moim szpitalu jest zmiana dyżurów. Dotąd jeździłem ramię w ramię z setką ludzi w wagonie metra. Nikt nie zachowywał bezpiecznej odległości, to była katastrofa – mówi w rozmowie z „Tygodnikiem”.

HISZPANIA: jesteśmy już zmęczeni

Hiszpania przoduje dziś w Europie pod względem liczby zachorowań. Według danych ministerstwa zdrowia z 7 października, zarażone były 273 osoby na 100 tys. mieszkańców (dla porównania, w Polsce wskaźnik ten wynosił w tym momencie ok. 47). Madryt to pierwsza europejska stolica, która zmuszona została wrócić do lockdownu – po...