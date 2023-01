Rosja zbombardowała Dniepr

W Dnieprze pocisk wystrzelony przez armię rosyjską uderzył w blok mieszkalny. Atak nastąpił w sobotę, gdy wielu mieszkańców było na miejscu. W 16-kondygnacyjnym budynku mieszkało ok. 1700 osób, w pionie, w który uderzył pocisk – do 200 osób. Ofiar śmiertelnych było co najmniej 30, dokładna liczba wciąż nie jest znana. Tego dnia Rosjanie przeprowadzili blisko 28 ataków z użyciem rakiet różnych rodzajów oraz 5 ataków z użyciem kierowanych rakiet lotniczych. Ostrzelane zostały m.in Kijów, Charków i Odessa, wszędzie celami były obiekty cywilne. Na zdjęciu: kobieta uratowana spod gruzów swojego mieszkania na czwartym piętrze, 16 godzin po ataku rakietowym, 15 stycznia 2023 r. ©℗