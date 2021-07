Żywot polityczny

Wbrew temu, co pisze się o pracach socjologicznych i eseistycznych Zygmunta Baumana, spora część zawartych w nich rozpoznań nie straciła wcale na aktualności. Lecz jeśli nawet żywotność jego dzieła bywa kwestionowana, to bezdyskusyjna jest obecnie waga jego żywota. To on przyciąga dziś interpretatorki i interpretatorów, to o niego toczą się gwałtowne spory.

Ukazały się ostatnio trzy biografie Baumana autorstwa – w kolejności odpowiadającej datom publikacji – Dariusza Rosiaka, Izabeli Wagner oraz Artura Domosławskiego. Książka Wagner została wydana po angielsku; edycja polska jest przygotowywana. Trzy biografie niedługo po śmierci bohatera (2017). Zdarzenie w Polsce bez precedensu, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wiele innych znaczących XX-wiecznych postaci nie doczekało się jeszcze nawet jednej pełnowymiarowej opowieści biograficznej.

Te trzy książki to łącznie dwa...