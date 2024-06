„Sympatyk”: powieść i serial, które zmieniają nasze postrzeganie wojny w Wietnamie

Temat tego, jak amerykańskie kino i telewizja przedstawiają Azjatów i azjatyckie doświadczenie, stanowi jeden z kluczowych wątków serialu. Skupia się na nim zwłaszcza odcinek czwarty – wyreżyserowany przez Brazylijczyka Fernanda Meirellesa – poświęcony pracy nad filmem Nika Damianosa. Kręcony w serialu film nosi tytuł „The Hamlet”, co z jednej strony znaczy po prostu „wioska”, a z drugiej odsyła do „Hamleta” Szekspira, jednego z arcydzieł zachodniego kanonu.

Szybko się orientujemy, że na doświadczenie wojny w Wietnamie Damianos patrzy wyłącznie z zachodniej perspektywy, ignorując tę wietnamską. Statyści mający odgrywać wietnamskich chłopów nie mówią po wietnamsku. Reżyser obsady nie widział sensu szukać Wietnamczyków, bo miejscowa ludność w oryginalnym scenariuszu i tak nie miała żadnych mówionych kwestii – Niko dopisuje je dopiero po szeregu sporów z Kapitanem. Jedyny poza statystami obecny na planie aktor azjatyckiego pochodzenia, etatowy Azjata hollywoodzkiego kina lat 70., wciela się w postaci orientalnych złoczyńców, ginących z ręki głównego, pozytywnego bohatera w pierwszym akcie.

Fabuła „Wioski” przypomina „Pluton” Olivera Stone’a, choć można też w niej znaleźć echa „Czasu apokalipsy” Francisa Forda Coppoli – filmu, który by dokonać rozliczenia z amerykańską obecnością w Wietnamie, sięgał po inne arcydzieło zachodniego kanonu, „Jądro ciemności” Josepha Conrada. To, co się dzieje na planie fikcyjnego filmu, wprost odsyła do mitów, jakimi obrosła produkcja Coppoli, i to na jego postaci wyraźnie wzorowany jest Niko Damianos.

Powieść Nguyena i twórcy serialu biorą za cel swojej satyry całe rozliczeniowe kino o wojnie w Wietnamie z lat 60. i 70. Pokazują jego ograniczenia, ukryte założenia i mówią: to tylko część historii, ludzie z kraju, gdzie toczyła się ta wojna, nie odnajdują się w tych wizjach, choć to one zdefiniowały to, jak świat postrzega konflikt w Wietnamie. Podkpiwają sobie z pretensji Coppoli czy Stone’a do politycznego radykalizmu.

Skądinąd produkcję dalekiego od Partii Republikańskiej Damianosa wspierają prawicowy Goodwin i Claude z CIA. Ten ostatni tłumaczy Kapitanowi: „Filmy są ważne. Zwłaszcza znanych reżyserów. Musimy mieć na nich oko. Zapewniać ich, że są wywrotowcami, ale nie pozwalać im iść na całość. Jeśli uda się nam ich utrzymać w granicach humanizmu, ale bez konkretów, będą nieszkodliwi”.

Dekolonizacja pamięci

Kapitan w starciu z „ważnym reżyserem” u szczytu kariery nie ma najmniejszych szans, w bardzo niewielkim stopniu wpłynie na obraz wojny przedstawiony w „Wiosce”. Serial jest skuteczniejszy w tym, co okazało się zbyt trudne dla jego bohatera, czyli w pracy na rzecz dekolonizacji filmowych obrazów wojny w Wietnamie i kształtowanej przez nie pamięci tego konfliktu.