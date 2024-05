Nie zachwyca mnie „Reniferek”. Coś tu nie gra

Nic nie poradzę, „Reniferek” („Baby Reindeer”) mnie nie zachwycił, choć czytam wszędzie, że zachwycić powinien. Tymczasem ten serial, o którym mówi już niemal cały świat, od pierwszego odcinka wzbudzał we mnie raczej nieufność. Śledząc – nie ukrywam, z zaangażowaniem – historię komika o imieniu Donny, który dorabia jako barman i pewnego razu nieopatrznie funduje darmową herbatę pozornie sympatycznej klientce, ona zaś okazuje się szaloną stalkerką (a to dopiero preludium) – miałem nieodparte wrażenie, że coś tu nie gra.

W szczególności, że wcale nie chodzi o – niechby i „brutalnie szczery”, społecznie zaangażowany, realistyczny aż do drastyczności – serial o przemocy i relacjach. A o co? Raczej o nie do końca jasną intencję samego twórcy, załatwiającego za pośrednictwem starannie dobranych środków swoje prywatne sprawy. Owszem, nie jest to w dziejach sztuki, także filmowej, żadna nowość, sztuka wyrasta z prywatności, prywatność zaś bywa materią sztuki.

Zresztą współcześnie w ogóle nieważne są takie dystynkcje. Kreacja staje się tworzywem życia, życie tworzywem kreacji, obie te sfery dowolnie się miksują i łączą. To prawda. Niemniej pomiędzy publiczną ekspozycją własnych – i cudzych – intymności, traum oraz splątań, pomiędzy zatem czymś na kształt autoterapii a dziełem sztuki, nawet popularnym serialem, istnieje zasadnicza różnica.