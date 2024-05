Słodko nic nie robić

Pochodzę ze wsi i dobrze pamiętam żniwa i strach przed długo trwającymi deszczami. Pół wieku temu nikt nie słyszał o suszarniach zboża. Nic dziwnego, że żadnemu chłopu do głowy nie przyszło, żeby w niedzielę iść do kościoła, gdy zbierało się na burzę. Dlatego nasz proboszcz dla uspokojenia sumień w następną niedzielę ogłaszał z ambony: „Tydzień temu, widząc, że ma się na burzę, a chleb trzeba ratować, bo jest święty, udzieliłem wszystkim dyspensy, za co teraz pomodlimy się za ojca świętego, bo on dał nam takie prawo”. Tak kazał proboszcz Stefan Korsak o przewadze miłości nad prawem, grubo przed soborem i Karlem Rahnerem, i w zgodzie z Synem Bożym Jezusem: „Ten bowiem, kto miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (…). Miłość jest więc pełnią Prawa”. Paweł z Tarsu mówi co prawda: „Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne”. Jakie prawo? Takie bez miłości. „Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym”, mówi Paweł. Tę pozorną sprzeczność znosi Pieśń nad Pieśniami, którą żydowscy bibliści nazywają sercem Biblii, a więc i życia.