Mam propozycję prezentu dla dzieci idących do pierwszej komunii

W maju nasze pociechy, przyszłość narodu i Kościoła, ale niekoniecznie swoich rodziców, będą przystępować do pierwszej komunii. Przyjmą, dostaną, zostaną do niej dopuszczone, wezmą sakrament, opłatek. Mówi się co prawda, że w komunii sam Pan Jezus przyjdzie z nieba do czystych serduszek dzieci i w nich zamieszka, ale i tak to najważniejsze, czyli pierwszy pełny udział, pełne uczestniczenie w dziękczynnej uczcie Kościoła zostanie przykryte wspaniałą ucztą w restauracji. Podobnie rzecz ma się z pierwszą spowiedzią, którą trzeba przecierpieć, gdyż jest przepustką do komunii. Słowem: żywy związek z Jezusem i Kościołem uprzedmiotowiliśmy, sprywatyzowaliśmy, zawłaszczyliśmy. Zredukowaliśmy do zjadania opłatka, i to takiego zjadania, które ładnie wyjdzie na zdjęciu lub filmie.

Po zaliczeniu tej praktyki religijnej trzeba jeszcze zaliczyć bierzmowanie, bo a nuż przyjdzie komuś ochota na ślub kościelny. O bierzmowaniu – dodajmy: też o pierwszej komunii, gdyż od niej zaczyna się ten proces – ktoś powiedział, że jest sakramentem odejścia z Kościoła, którego uroczyście udziela biskup, a w przypadku komunii proboszcz. Nic w tym dziwnego, wiele parafii wciąż działa lepiej lub gorzej jako punkty usługowe chrzcielno-ślubno-pogrzebowe. Nie pocieszajmy się więc liczną frekwencją i pięknością ceremonii pierwszokomunijnych. Wiadomo przecież, że im mniej Boga, tym więcej obrzędów.