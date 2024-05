Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. PiS na unijnym zakręcie

Zarzuty o eurosceptycyzm wynikały z prostych założeń. Dla euroentuzjastów podstawowy podział dotyczący UE to dychotomia. Po jednej stronie są politycy „proeuropejscy”, a po drugiej „antyeuropejscy”. Ci pierwsi pozytywnie oceniają obecny poziom integracji, a także są otwarci na jej dalsze pogłębianie uznając, że sama idea integracji jest wartością samą w sobie. UE uważają przede wszystkim za wielką szansę rozwojową, a relacje między państwami oceniają w kategorii głównie współpracy, wykazując duże zaufanie do nich. Uznają zarazem tożsamość europejską za równoległą do polskiej, uważają więc, że kategoria interesów narodowych powinna być zrównoważona dbaniem o interesy ogólnoeuropejskie. Nurt ten jest zdania, że dotychczasowy bilans Polski jest bardzo pozytywny, i nie widzi rażących niesprawiedliwości w dystrybucji władzy i zasobów. Co więcej: niezależnie od problemów Unii stoi na stanowisku, że należy się komunikować w sposób pozytywny, aby przekonywać nieprzekonanych.

Antyunijni eurosceptycy z kolei przez lata akcentowali przede wszystkim koszty członkostwa, a UE opisywali językiem nie tyle wyzwania, co zagrożenia dla polskich interesów. Nie kreślili pożądanej wizji wspólnoty, do której chcieli zmierzać, ponieważ chcieli z niej wyjść. Należy przy tym podkreślić, że eurosceptycyzm czy wręcz eurowrogość nie zawsze stawiały kropkę nad „i” albo wprost deklarowały wolę polexitu. Najczęściej, mając na uwadze wysokie poparcie dla członkostwa w UE, strategia ta polegała na ciągłej, intensywnej kontestacji, z niejasno zarysowaną wizją wyjścia z Unii w przyszłości bądź ponownego organizowania referendum w tej sprawie.

Ograniczone zaufanie

Ten prosty podział miał swój powab klarowności i nawet dziś organizuje polityczną wyobraźnię wielu wyborców, szczególnie o liberalnych poglądach. Naturalnie w tym uproszczonym podziale PiS ze swoją retoryką i praktyką był zaliczany do obozu przeciwników Europy.

Takie postawienie sprawy jest wygodne dla przeciwników partii Kaczyńskiego, ale przez lata było naciągane. Już na pierwszy rzut oka umieszczenie PiS w tym samym obozie, w którym są jawni zwolennicy rozpadu Unii czy przynajmniej jej opuszczenia, musi budzić intelektualny sprzeciw. Po pierwsze, PiS od zawsze popierał obecność Polski w UE i nigdy nie deklarował otwarcie chęci zmiany tej sytuacji.

Po drugie, partia ta w czasie swoich rządów zgadzała się na wiele decyzji, także tych, które realnie pogłębiały integrację europejską. Dlatego w obecnej kampanii politycy Konfederacji lubią wypominać PiS-owi, że wyraził zgodę zarówno na mechanizm warunkowości (w unijnym rozumieniu poszanowania państwa prawa), zaciągnięcie unijnego długu na rzecz Krajowych Planów Odbudowy, jak i cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Mało kto pamięta, że Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim zaproponował nowe unijne podatki, które miałyby zwiększyć unijny budżet. Politycy PO wolą wypominać PiS-owi, że to prezydent Lech Kaczyński oraz rząd PiS negocjowali traktat lizboński, który pogłębiał integrację, ale także osłabiał siłę polskiego głosu w Radzie UE wobec pozycji, jaką Polska miała w tzw. „nicejskim” systemie głosowania.