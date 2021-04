Łączenie kropek

Rzadko się zdarza, by polskie tłumaczenie było celniejsze od oryginału. „Wytępić całe to bydło” to cytat z „Jądra ciemności” i zarazem tytuł reportażu historycznego Svena Lindqvista, z którego wyrósł miniserial Raoula Pecka. Conradowska „eksterminacja” brzmi jednak trochę inaczej niż nasze „wytępienie”, z jego kontekstem zwierzęcym, odbierającym „bydłu” wszelki metaforyczny sens.

Właśnie o programowej dehumanizacji innych ras czy mniejszości opowiada w żarliwym tonie czteroczęściowy esej dokumentalny HBO. Peck znajduje wspólny mianownik w podbojach kolonialnych, niewolnictwie, ludobójstwie rdzennych mieszkańców Ameryki, w krematoriach Auschwitz i wojnie w Rwandzie, o której nakręcił kiedyś fabularny film „Czasem w kwietniu”. Dzisiaj rozwinięciem tej postawy ma być grabieżcza eksploatacja planety, prowadząca do wymierania całych gatunków.

„Wytępić...” pokazuje, jak...