Debata o „Reniferku” coraz bardziej przypomina dyskusję o znaczeniu prawdy we współczesnym świecie

Dowód

W programie „Uncensored” Piersa Morgana Fiona Harvey podkreśliła, że tylko kilka rzeczy w serialu się zgadza – bohater nazywa się Richard Gadd, pracował jako barman i kilka razy się spotkali. Zaprzecza, by go prześladowała, a przede wszystkim, by została skazana za stalking i kiedykolwiek siedziała w więzieniu. Zapowiedziała, że zamierza pozwać Gadda i Netflix.

Choć nie wiadomo, czy Harvey mówi prawdę, informacja o wyroku skazującym powinna być łatwa do sprawdzenia. Tymczasem jak dotąd nie przedstawiono żadnego dokumentu ani dowodu na to, że Harvey za prześladowanie Gadda trafiła do więzienia lub ma na koncie jakikolwiek wyrok.

O przedstawienie takiego dowodu wnioskuje zresztą szkocki parlamentarzysta John Nicolson, przytaczając wypowiedź jednego z dyrektorów Netflixa, który podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. mediów stwierdził, że serial opowiada „prawdziwą historię strasznego znęcania się, jakiego pisarz i bohater [serialu], Richard Gadd, doznał z rąk skazanej prześladowczyni” . „To poważny zarzut, a dziennikarze nie mogą znaleźć żadnych akt sądowych” – wyjaśniał swoją prośbę Nicolson.

Na końcu drobnym drukiem

Jeśli faktycznie nieprawdą jest, że Szkotka będąca pierwowzorem Marthy została skazana, miałaby podstawy do wniesienia pozwu o zniesławienie. Tu sprawa jednak nieco się zapętla, bo choć na początku serialu słyszymy, że „jest to prawdziwa historia”, to w napisach końcowych (o ile ktoś je czyta, a nie przechodzi automatycznie do następnego odcinka) czytamy coś bardziej zniuansowanego: „Ten program jest oparty na prawdziwych wydarzeniach: jednakże pewne postaci, imiona, incydenty, miejsca, dialogi zostały sfabularyzowane”.

Które postaci? I jakie incydenty? – można zapytać. Co jest ostatecznie prawdziwe w owej „prawdziwej historii”? Kto kim tutaj manipuluje - w serialu i przed ekranem? Biorąc pod uwagę popularność wszelkich seriali i filmów opartych na prawdziwych wydarzeniach, można przypuszczać, że taka właśnie deklaracja zwiększyła atrakcyjność „Reniferka” (w ciągu pierwszego miesiąca serial miało obejrzeć na całym świecie prawie 60 milionów widzów).

Z dyskusji o stalkingu, o tym, jak takie przestępstwo zgłaszać, jak chronić ofiary, debata o produkcji Netflixa coraz bardziej zamienia się w dyskusję o znaczeniu prawdy oraz etyce w mediach i kulturze masowej. Nieoczekiwanie sprawa zahaczyła też o politykę.