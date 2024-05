Czy można dzisiaj urządzić grilla? Coroczna kwestia dyspensy od piątkowego postu po Bożym Ciele robi groteskę z katolicyzmu

Jak co roku mapa Polski rozpada się na „dzielnice” – w jednych diecezjach zjedzenie mięsa jest grzechem, w innych nie. W tym roku na przykład krakusi nie mogą bezgrzesznie rozpalić grilla u siebie, ale gdy pojadą na niedaleką wycieczkę do Ojcowa – to jak najbardziej. Jest tam już diecezja kielecka.

Deformacja wiary

Nie dziwi mnie wcale, że wśród niekatolików kwestia biskupiej dyspensy pozwalającej na zjedzenie w piątek mięsa budzi ironiczne uśmiechy. Trudno także się bronić stwierdzeniem, że ta ironia wynika z niezrozumienia spraw wiary. Albowiem mamy tu do czynienia z poważną deformacją wiary.

Jeśli piątkowy post od mięsa ma mieć sens, to tylko jako praktyka pomagająca katolikom pamiętać o śmierci Jezusa na krzyżu. Jeśli taka cotygodniowa pamięć jest ważna dla czyjejś wiary, to ktoś taki w ogóle nie będzie zastanawiał się nad biskupią dyspensą. Jeśli natomiast czyjaś wiara wiąże się ze swoimi paschalnymi źródłami w inny sposób, to jedzenie lub niejedzenie mięsa w piątek nie będzie miało religijnego znaczenia (będzie je miała kwestia bardziej ogólna: czy godzi się czerpać przyjemność z działań, które wiążą się z niepotrzebnym cierpieniem innych czujących stworzeń).