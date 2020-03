Tajemnica wołyńskiego jeziora

To miejsce cieszy się wśród Ukraińców rosnącą popularnością. Od kiedy w 2014 r. Rosja anektowała czarnomorski Krym, jezioro Świtaź zaczęło przyciągać coraz więcej turystów. Według niepewnych szacunków ostatnio każdego roku przyjeżdża ich tutaj sto tysięcy – w większości podczas wakacyjnego sezonu letniego. To głównie Ukraińcy, ale pojawiają się też goście z zagranicy.

Świtaź, najgłębsze jezioro na Ukrainie, leży w pobliżu granicy z Polską i Białorusią, na terenie Szackiego Parku Narodowego. Ma powierzchnię ok. 27 km kwadratowych (to trochę więcej niż polskie Wigry), jest wyjątkowo czyste i otoczone atrakcyjną przyrodą. Licząca trochę ponad półtora tysiąca mieszkańców wieś Świtaź korzysta z tego zainteresowania turystów – podobnie jak inne okoliczne miejscowości. Lokalne władze widzą ten potencjał, Świtaź staje się kurortem. Są tu zadbane plaże, do których prowadzą drewniane...