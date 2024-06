Śląsk z dostępem do morza

A najnowsza książka? W niej stał się Pan tematem dla samego siebie.

Powiedzmy, że jacht, którym Erwin Piontek płynie w trzeciej części powieści, jest całkiem podobny do jachtu, którym Szczepan Twardoch będzie płynął z Reykjaviku do Nuuk. Ale nie jestem centralną postacią tej książki. Miejsca, w których się pojawiam, to są takie małe cameo funkcjonujące na tej samej zasadzie, jak epizody w serialu „Król”, kiedy to pojawiam się w kadrze w roli kierownika sali.

Ale interesuje Pana, co to znaczy być postacią fikcyjną. Nad tym między innymi zastanawia się Pan w „Piontku”.

Postać literacka istnieje w akcie lektury i w akcie wspominania książki przez poszczególnych czytelników, ponieważ po przeczytaniu zostaje w naszej pamięci. Oczywiście dla każdego czytelnika to wspomnienie będzie inne, dlatego też postaci literackie są intersubiektywne. W tym sensie istnienie bohaterów książek niewiele się różni od istnienia postaci historycznych, takich jak Juliusz Cezar albo Joanna d’Arc. Czy zatem możemy powiedzieć, że postaci fikcyjne są realne? Dla mnie postaci literackie obsługuje dokładnie ta sama część mózgu, która obsługuje prawdziwych ludzi. A najlepsza lektura to taka, przy której zapominam, że czytam.

Ja w ogóle bardzo wierzę w powieść jako zdobycz naszej cywilizacji. Zupełnie poważnie mogę powiedzieć, że powieść jest triumfem ludzkiej myśli i człowieczeństwa, takim jak gotycka katedra albo fizyka kwantowa. Dlatego warto patrzeć, jak i z czego jest zbudowana, na czym opierają się jej elementy i tak dalej.

A sam Piontek?

Pierwsza odsłona czy pierwsza tożsamość Erwina Piontka jest jakimś obrazem mężczyzn pewnego pokolenia, których w mojej rodzinie było wielu – miałem z pięciu takich wujków jak Erwin. Oni wszyscy byli właśnie tacy, więc Piontek jest bardzo prawdziwy i w tym sensie rzeczywiście jest moim krewnym. Podobnie, kiedy pojawiają się w tej powieści mój dziadek i moja babcia, to oni też są prawdziwi, choć fikcyjni, są moimi krewnymi. Ale czemu się pojawiają? Nie wiem.

Conrad w przedmowie do „Lorda Jima” pisze o swoim bohaterze tak: „Ujrzałem raz słonecznym rankiem, jak szedł wśród zwykłego otoczenia wschodniej przystani – wzruszający, wymowny, tajemniczy... i niemy. Takim właśnie powinien był mi się wydać. A do mnie już należało – z całym współczuciem, do jakiego byłem zdolny – znaleźć odpowiednie słowa dla wyrażenia jego istoty”.

Dziadek zmarł cztery lata temu. Jego dobra śmierć jest dla mnie bardzo ważna. Dziadek umarł mając sto lat – we własnym łóżku, otoczony rodziną. Sam myłem jego ciało, sam go ubierałem. Był przy tym mój starszy syn, młodszy przyjechał troszkę później. Ale obaj byli przy tej śmierci, przy wszystkim… To było dla mnie ważne i jakoś cieszyłem się, że moi synowie też mogli to przeżyć. Że mogliśmy razem dotknąć śmierci, która nie jest wyrzucona poza nawias, do fabryki umierania.

Bardzo mi przeszkadza świat, w którym udajemy, że śmierci nie ma, w którym nie chcemy jej oglądać z bliska. Więc tak sobie myślę teraz, że skoro już trzeba umrzeć, to chciałbym też umrzeć w taki sposób, jak mój dziadek. Ten człowiek miał, pod wieloma względami, bardzo duży na mnie wpływ.

Na przykład?

Był nienawidzącym Polaków i nielubiącym Niemców śląskim nacjonalistą. Cała śląskość, która jest i już pewnie zawsze będzie moim tematem, jest właśnie od niego. Dziadek nauczył mnie śląskości.

Cechy charakteru powszechnie uznawane dziś, pewnie słusznie, za toksyczne – też mam po nim… Szorstkość, skrytość. Ze zbioru takich cech, które mój dziadek niósł w sobie, czasem wyrastają tyrani albo oprawcy i dziadek rzeczywiście był trochę tyranem, ale najbardziej okrutny był wobec samego siebie. Wyśrubowane wymagania, jakie miał wobec ludzi, także swoich bliskich, były pochodną tego, że najwięcej wymagał od samego siebie. I wobec siebie był też niezwykle surowy.

Najwięcej dziadka jest w „Byku”. Główny bohater dramatu, Robert Mamok, to jest po prostu mój dziadek, zresztą jego postać ciągle do mnie wraca.

W moim gabinecie wisi właśnie portret dziadka. Pełni tam rolę dyscyplinującą, krzyczy ze ściany: „bierz się do roboty, synek!”.

Kibicuje, ale nie komplementuje.

On taki był po prostu, że jak się z nim coś robiło, to raczej nie można było liczyć na pochwałę. I rzeczywiście, jak piszę w „Piontku”, jeśli się z moim dziadkiem umawiało na 17.00, to on o 16.45 stał przed domem wściekły, że mnie nie ma. Albo jak przyjeżdżałem do niego zrzucać węgiel, to jak się umawialiśmy na 8.00, wiedziałem, że jeśli nie dotrę na 7.00 rano, to o 8.00 połowa już będzie zrzucona. Taki to był typ człowieka. Praca była dla niego święta, była najważniejszą rzeczą, jaką człowiek powinien robić.

I ten mój „Piontek” też jest taki, aczkolwiek dziadek na emeryturze był od niego z pewnością szczęśliwszy – mógł się oddać pracy przy pszczołach.

Miał pasiekę?

Tak, pszczoły to była jego jedyna prawdziwa pasja. Tylko że nawet ta pasja była czymś, co oczywiście musiało przynosić pożytek. Za to jego dom zawsze pachniał woskiem, miodem… Ciągle mam problem, żeby kupić miód w sklepie, nigdy tego nie robiliśmy – był miód od dziadka w czterech różnych gatunkach, słojach, rocznikach. Kiedy kupuję miód w sklepie, to czuję się trochę... Co to może być za miód, ten ze sklepu? No, ale dziadka już nie ma, pasieki też.

Podobnego do Pańskiego dziadka Erwina Piontka musiała zatem dużo kosztować decyzja zrobienia czegoś, co wydaje się zupełnie niepraktyczne – zostawienia swojego codziennego życia, żeby wyruszyć na „niezbadane morza”.

W tym marzeniu o morzu, którego Erwin nie może zrealizować, bo jest za stary, Piontek jest chyba trochę mną…

…a trochę każdym Ślązakiem.

Opowiem od początku. W latach 70. XIX w. powstała w Drugiej Rzeszy tzw. Kaiserliche Marine, czyli marynarka wojenna Cesarstwa Niemieckiego. Grossadmiral Alfred von Tirpitz – uważany dziś za twórcę niemieckiej floty dalekomorskiej – wpadł na pomysł, że stworzy marynarkę wojenną, która będzie równie silna, co brytyjska, nie biorąc pod uwagę zasad obowiązujących w polityce międzynarodowej. Otóż wedle tych zasad strony powinny dążyć do równowagi sił. Jeśli Rzesza zaczęła budować marynarkę wojenną, żeby dogonić brytyjską, to brytyjska nie stała w miejscu. W efekcie doprowadziło to wszystko do wybuchu I wojny światowej.