Zbigniew Rokita: Kopalnie umierają głośno. Opowieść o Śląsku prawdziwym

– To dzięki kopalniom śląszczyzna przetrwała tak długo. Trafiając tutaj wielu przyjezdnych musiało nauczyć się godać – mówi Robert Ciupa. – Tak było też z moim ojcem, który przyjechał tu do pracy. Musisz wiedzieć, co to znaczy „gruba”, „szychta”, „fedrowanie”, „folowanie” czy „felezunek”. Inaczej sobie nie poradzisz.

Są tu krzoki, ptoki, pnioki, są gorole, krojcoki, hanysy – śląszczyzna ma bogatą terminologię pozwalającą raz-dwa rozstrzygnąć, czy jesteś swój czy obcy. A czasem po prostu uczono przyjezdnych śląskiego. Jak ten sztygar na kopalni Wieczorek. Gdy przerzucano do niego Polaków z kopalni Generał Zawadzki czy z Saturna, mówił im: „Gorole, bydzie felezunek to wōm postawia tablica przy falbanku i kożdego dnia byda pisać trzi słowa po ślōnsku. I mocie sie ich uczyć!”. Ponoć się nawet uczyli.

– Z przyjezdnych robili sobie też żarty. Mówili np.: „przynieś kibel sztromu”. A taki wstydził się przyznać, że nie wie, co to jest kibel sztromu, chodził po wszystkich i pytał, gdzie go znajdzie – mówi mi Tomek Kopania. A kibel sztromu to wiadro prądu.

Tworzy się tu mimo wszystko związek między ludźmi, którzy są zdani na siebie – jeśli jeden popełni błąd, drugi może przypłacić to życiem. Tu na ogół wszyscy są na ty.

Tak jak kiedyś było z Edmundem Hanuskiem. Rocznik 1909, Schießmeister, czyli instruktor strzałowy, robił na Abwerze czyli na Mikulczycach (to ciągłe „czyli” jest pomostem między górą i dołem, przeszłością i teraźniejszością) – najlepiej zakładał dynamit na ścianach. Gdy zaczął z nim robić młodszy o 33 lata Herbert Kandzia, Herbertowi nie mogło przejść przez gardło „Edmundzie”. I mówił do niego per „panie Hanusek”, a on mu powtarzał, że ma „mu godać za jedno”, czyli na ty. W końcu Hanusek powiedział: „Jo niy chca już tego słyszeć. My tu sōm wszyjscy za jedno. Pany są na wiyrchu, tu my sōm rōwni”. I Herbert w końcu przywykł. Ale po szychcie, już na górze pyta szicmajstra Hanuska: „Panie Hanusek, a pōdymy sie do szynku? Pogrōmy sie we szkata”. I wówczas Hanusek już nie protestuje na „pana”, tutaj to dla niego naturalne.

Bo na powierzchni jest inny świat, a na grubie inny. Każdy z tych światów ma trochę z postu, trochę z karnawału, w odwróconych proporcjach.

V

– Miejscowi rzadko byli sztygarami, Ślązacy robili fizycznie, na ogół sztygarami byli przyjezdni spoza regionu. A w biurze to już w ogóle zapomnij – mówi mi Grażyna Bułka, pochodząca ze świętochłowickich Lipin aktorka Teatru Śląskiego.

W opowieści Bułki porusza mnie to, jakie mikroświaty pokoleniami tworzyły się wokół kopalń.

– Tam wszyscy byli związani z kopalnią, a 90 proc. mężczyzn na Lipinach na niej pracowało – mówi.

– Całe życie słyszę, że gruba była czymś więcej niż pracą.

– Bo tak było. Wokół niej powstawała społeczność. Kopalnia nas żywiła, opiekowała się nami, była wszystkim.

– Co to znaczy?

– Dawała nam mieszkania, sklepy, zapewniała opiekę w przykopalnianych przychodniach, węgiel, organizowała czas wolny – zabawy, święta, obozy dla dzieci. Gdy byłam dziewczynką w latach 60. i 70., całe nasze życie toczyło się w trójkącie familok, gruba, dom kultury. To był trójkąt bermudzki, nie dało się z niego wyjść – mówi Bułka.

Miało to jednak również rewers. Gruba żądała żertwy, uzależniała górników i ich rodziny od siebie.

– Twój ojciec długo robił na kopalni? – dopytuję Grażynę Bułkę.

– Całe życie. Mój tato, Leon Kałuża, miał 14 lat, gdy w 1944 r. poszedł na Matyldę.

– I całe życie pracował na tej jednej?

– Trzy lata przed emeryturą tacie zawarli gruba. Nie zapomnę tego. Stał na winklu, patrzył na Matyldę i płakał. Jak on ją kochał… Ona była dla niego drugim domem. Popracował chwilę na innej kopalni, tam już nie potrafił się odnaleźć. A potem poszedł na emeryturę w wieku 55 lat i po 3 latach zmarł. Na pylicę. Cierpiał, dusił się.

– Kopalnia go wyssała i zostawiła?

– Tak jak moja postać mówi w spektaklu „Wujek ’81. Czarna Ballada” Roberta Talarczyka: „Gruba to jest gruba. Gruba nos żywi, gruba się nami opiekuje i gruba czasem musi keregoś z naszych chopów zabrać do siebie”.

Cichych śmierci, takich jak ojca Bułki, nikt nie zliczył. Statystyki milczą też, ile osób zginęło podczas pracy na kopalni.

– Albo tę robotę pokochasz, albo znienawidzisz. Nikt nie jest wobec niej obojętny – mówi mi Tomek Kopania, z którym idę teraz po podziemiu.

VI

Bo Śląsk na przemyśle też tracił.

Tracił, gdy pokoleniami przeżywał katastrofę ekologiczną. Do dziś jest ona największą białą plamą w najnowszej historii Śląska. Kazimierz Kutz wspominał, że dopiero wyjechawszy na studia, zorientował się, że powietrze jest przezroczyste.

Tracił, gdy w takim Bytomiu notowano najwyższy w Polsce wskaźnik zgonów kobiet, bardzo wysoki wskaźnik umieralności noworodków, a wszystko to w związku z katastrofalnym skażeniem powietrza, gleby, wody.

Tracił, gdy bywało, że Śląsk był traktowany jak wewnętrzna kolonia. Za PRL bywało, że sam jeden Bytom dawał 10 proc. krajowego wydobycia węgla. Warszawa wiedziała jednak, że skończy się to katastrofą – i skończyło. Gdy Bytom i wiele innych miejsc na Śląsku przestało być użytecznych, nie nadeszła adekwatna pomoc. Miasta zapadały się o metr, dwa, trzy, ludziom kominy wpadały do mieszkań, czasem z dnia na dzień musieli porzucać swoje domy.

VII

Idziemy. W tym świecie nie ma toalet, nie ma gdzie się załatwić. Rozglądam się i zastanawiam, dlaczego nazwano górnictwo górnictwem, a nie dolnictwem. Nieliczni mijani górnicy witają się z nami „Szczęść Boże”. Nagle widzę, że na końcu korytarza trochę jaśniej, dobiegają hałasy. To przodek. Jesteśmy. Temperatura rośnie, wokół pełno górników, wrzawa, huk.

– Przypomina to Mordor – mówi Robert Ciupa. – Miejsce tak ciemne i pozbawione człowieczeństwa, że sam widok pracujących tu ludzi zaskakuje.

To ten moment, gdy język się wyczerpuje. Uciec tu można wyłącznie w metaforę – kiełznania przyrody, wydzierania ziemi skarbów, dojenia kopalń. Wiele już było prób przekazania metafizyki kopalnianego podziemia, żadna doskonała.

Król podziemia kombajn targa skałę, po taśmociągu sunie wyszarpywany górotworowi węgiel. Schylamy głowy, wąski korytarz, pełno pyłu, drobinki wirują w powietrzu. Przeszkadzamy górnikom swoją obecnością, ci nawet tego nie ukrywają.

Szybko stamtąd odchodzimy.

VIII

Byłem w paru miejscach na świecie, ale chyba żadne nie zrobiło na mnie tak wielkiego wrażenia jak podziemia mojego własnego miasta.

– Ile osób pracuje teraz na Wujku? – pytam Tomka, gdy wyjeżdżamy z kopalni.

– Teraz? Z 900. A kiedy zaczynałem tu robić – to ponad 5 tysięcy.

Rozchodzimy się. Obwódki wokół oczu uda mi się zmyć dopiero w domu.

Wujka zamkną niebawem. Ale teraz kopalnie zamykają się już bez tak wielkich wstrząsów społecznych jak wcześniej.

Po 1989 r. rozpoczyna się wielkie i nie raz, nie dwa nieprzemyślane zamykanie kopalń.

Beata Piecha-van Schagen: – Nie chodziło wyłącznie o te kilkaset tysięcy górników. Po pierwsze, często byli oni jedynymi żywicielami rodziny, żony nie pracowały, na wychowaniu było po parę dzieci. Po drugie, jeden górnik to cztery miejsca pracy poza kopalnią.

Bo gdy zamkniemy kopalnię, to padają inne firmy: od koksowni przez firmy przewozowe po pralnie piorące górniczą odzież.

– Pomyśl więc, co oznaczało dla takiego 230-tysięcznego Bytomia nagłe zamknięcie pięciu kopalń – ciągnie Piecha-van Schagen. – Można było je likwidować stopniowo. Można było to robić tak jak teraz, z planem rozpisanym na lata.

Historyczka zwraca też uwagę, że wówczas górnikom trudniej się było przekwalifikować. Dziś większość ma jakiś zawód, który wykonuje na kopalni, ale może go wykonywać też gdzie indziej – elektryk, cieśla czy behapowiec. Są przyzwyczajeni do wolnego rynku. W latach 90. było inaczej.