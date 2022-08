Rosyjskie gry z atomem. Czy grozi nam drugi Czarnobyl?

To nie jest fabryka kiełbasy, to obiekt atomowy. To, co rosyjska armia tu wyrabia, to jest jądrowy terroryzm” – mówił w wywiadzie dla BBC Ukraina proszący o anonimowość pracownik Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZEA).

Od początku sierpnia sytuacja w tej elektrowni, położonej w strefie walk, staje się jednym z najgorętszych tematów nie tylko w Ukrainie. Koncern Enerhoatom – operator ukraińskich elektrowni jądrowych – alarmuje, że w ZEA istnieje ryzyko poważnej awarii. Wtórują mu władze państwowe: działania Rosji nazywają szantażem atomowym i wzywają ją do demilitaryzacji obszaru elektrowni bez warunków wstępnych. Niepokoi się też świat – ostrzały elektrowni przez wojska rosyjskie sprawiają, że powracają widma Czarnobyla i Fukuszimy.

Grady obok reaktorów

Zaporoska Elektrownia Atomowa to składający się z sześciu bloków kolos o mocy 6 megawatów – największy taki w...