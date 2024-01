Gwiazda Wołodymyra Zełenskiego przygasa. Tymczasem Ukrainę czeka ciężki rok 2024

Dziewięć miesięcy: tyle minęło między dwiema wizytami Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Dziewięć miesięcy – i zarazem jakby epoka.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji odwiedził on USA w grudniu 2022 r. Był wtedy fetowany nie tylko w Białym Domu, ale także w Kongresie, tu przez obie partie, Demokratów i Republikanów. Przemawiając przed połączonymi izbami, w wojskowej bluzie i z tryzubem na piersi, wywoływał owację za owacją.

Jego popularność sięgnęła zenitu – i w Stanach, i na świecie. Stał się ikoną wolności, ugruntowując wizerunek bohatera, który zdobył swoją postawą. „Potrzebuję amunicji, a nie podwózki” – jego słowa, w reakcji na propozycję ewakuacji z Kijowa w pierwszych dniach inwazji, stały się symbolem. A słowa z przemówienia w Parlamencie Europejskim, wypowiedziane przez łkającego tłumacza – „udowodnijcie, że jesteście Europejczykami, a wtedy życie pokona śmierć, a światło pokona ciemność” – stały się frazą-wizytówką, umieszczoną potem na okładce magazynu „Time”, który uznał go za człowieka roku 2022.

Dziś jego gwiezdny czas minął. Gdy we wrześniu 2023 r. Zełenski ponownie wybrał się do USA, tym razem dogadać wystąpienia w Kongresie się nie udało. Podobno nie udało się też umówić wywiadów telewizyjnych: w popularnym show Oprah Winfrey oraz Fox News (wywiad w tej drugiej telewizji miał przekonać elektorat republikański do dalszej pomocy). Choć Zełenski odbył wiele spotkań, w tym z Joem Bidenem, liderami Kongresu z obu partii, wielkim biznesem, a także przywiózł kolejny pakiet amerykańskiej pomocy militarnej, atmosfera nie była już tak podniosła, a on sam tak chętnie słuchany.

Zakładnik amerykańskiej kampanii

Także ostatnie zagraniczne tournée Zełenskiego – w grudniu 2023 r., po Stanach i potem Europie – nie zakończyło się sukcesem. W zakresie pozyskania pomocy finansowej – wręcz fiaskiem.

W Waszyngtonie nie pomogły liczne spotkania na Kapitolu, tak ze zwolennikami, jak i sceptykami z Partii Republikańskiej, w tym nowym republikańskim spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem. Sprawa ukraińska stała się zakładnikiem amerykańskiej kampanii wyborczej. Uzależniając uchwalenie pakietu ponad 60 mld dolarów dla Ukrainy w roku 2024 od zaostrzenia prawa migracyjnego, Republikanie dążą do stworzenia wrażenia, że skruszony Biden przyznaje się do nieskuteczności własnej, rzekomo łagodnej polityki migracyjnej, a recepty oponentów uznaje za jedyne słuszne. Tyle że na niecały rok przed wyborami prezydenckimi byłoby to dla Bidena politycznym samobójstwem.

Rosnący w sondażach były prezydent Donald Trump i coraz liczniej wspierający go Republikanie nie chcą też dać Bidenowi sukcesu na Ukrainie – przegrywająca armia ukraińska ma być najlepszym dowodem bankructwa interwencyjnej polityki USA pod wodzą Bidena i jego Partii Demokratycznej. Próba Zełenskiego przekonania w rozmowach twarzą w twarz kluczowych republikańskich polityków – przekonania do uchwalenia pakietu wsparcia, także poprzez rozwianie ich najważniejszych wątpliwości co do celów i strategii kontynuowania wojny, a także nadzoru nad wydatkowaniem środków – nie przyniosła zamierzonego skutku.

Decyzja historyczna, ale z zastrzeżeniami

Tymczasem brak środków finansowych i pomocy militarnej zza oceanu może przesądzić o losie tej wojny. Od początku rosyjskiej inwazji to USA przekazały Ukrainie największą pomoc. Dzięki niej Ukraińcy mają czym walczyć na froncie, a stabilne, choć niewysokie wynagrodzenie dla pracowników budżetówki pozwala zapleczu efektywnie funkcjonować. Bez tej pomocy Ukraina straci możliwość nie tylko przygotowania się do nowej ofensywy, ale też skutecznej obrony przed agresorem.

Trochę lepiej poszło Zełenskiemu kilka dni później w Brukseli. Ze szczytu Unii Europejskiej w połowie grudnia wrócił z historyczną decyzją Unii o otwarciu negocjacji członkowskich z Ukrainą. Ważyła się ona jednak do ostatniej chwili, a podjęta została tylko dzięki przekupieniu Viktora Orbána ponad 10 miliardami euro z Funduszu Spójności oraz następnie zachęceniu go do dyplomatycznego „wyjścia na kawę” w momencie kluczowego głosowania.

Tymczasem na dalszej drodze do integracji z Unią – w dziesiątkach kolejnych głosowań – znów potrzebna będzie jednomyślność. Choćby już wiosną 2024 r., gdy Unia będzie przyjmować tzw. ramy negocjacyjne. Orbán nie zawaha się użyć weta, o ile nie dostanie reszty z 20 mld euro zamrożonych dotąd środków – tak jak zrobił to w przypadku innych kluczowych dla Ukrainy głosowań w czasie ostatniego szczytu.