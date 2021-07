Regeneracje

„Wyjście z Unii Europejskiej daje naszemu krajowi znakomitą okazję, by pokazać światu właściwą drogę” Nie, to nie brudnopis przemówienia premiera na defiladę 15 sierpnia, znaleziony wśród e-maili druha Dworczyka. Nie mam też dostępu do serwerów usługi Pegasus, którą minister Kamiński monitoruje biznesy i romanse kolegów z partii i stronnictw sojuszniczych. To zresztą ciekawy znak czasów: gdy widzisz dwóch mężczyzn snujących się po parku bez psów na smyczy czy dzieciaków na rowerkach, to od razu wiesz, że spiskują, bo po cóż by innego mieliby opuszczać wygodne pokoje komunikatorów?

Ten cytat nie pochodzi z Polski – w naszym kraju nic nie dzieje się do końca, wszystko umiemy utopić w zalewie godnościowego pustosłowia (osoby z przedwojenną maturą albo powojennym doktoratem mogą tu użyć słowa: grandilokwencja). Cytowałem wystąpienie brytyjskiego ministra rolnictwa, który...