Oszajca: Bóg nie chce ofiary

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, / Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; / Ojcu Swojemu już uczynił zadość / Nam niesie radość. Alleluja”, zaśpiewamy w Niedzielę Wielkanocną. Ale co Chrystus miałby Ojcu zrekompensować, za co kajać się i przepraszać? Oczywiście za grzechy, za nasze grzechy, gdyż sam był bezgrzeszny. A ponieważ obraziliśmy Boga nieskończenie wielkiego, to i kara musi być odpowiednia, piekło, w którym „ogień nie gaśnie”.

O. Wacław OSZAJCA: Wypowiadane w kontekście religijnym słowa nie są niewinne. Zwłaszcza gdy je po swojemu przeinaczamy >>>>

Bóg jednak, przy całej swojej surowości, jest też miłosierny, dlatego spowodował, że Jego Syn staje się człowiekiem i żeby uśmierzyć gniew Ojca i powstrzymać Go od wymierzenia należnej ludziom kary, godzi się...