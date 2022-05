Odwołany koniec historii

Dziś nie będzie książki – ale najnowszy numer krakowskiego miesięcznika jest tak ważny, że przeoczyć go byłoby grzechem. Oglądanie obrazów wojny w Ukrainie wywołać może poczucie bezsilnego znużenia – w „Znaku” temat agresji rosyjskiej stanowi punkt wyjścia dla rozważań o przeszłości i teraźniejszości Ukrainy, jej mitach założycielskich i kształtowaniu się jej tożsamości (Andrij Łysenko, Jarosław Hrycak), klasykach jej literatury i sztuki oraz ich współczesnym oddziaływaniu (Urszula Pieczek, Joanna ­Majewska). Zamiast toczyć spory o to, czy wystawiać teraz w Warszawie „Borysa ­Godunowa”, lepiej zwrócić się ku kulturze ukraińskiej – i „Znak” to właśnie zrobił.

Najpierw jednak wojna – oczami pisarzy. ­Rozmowa z Jurijem ­Andruchowyczem i przejmujące relacje autorstwa jego córki Sofiji, ­Wołodymyra Rafiejenki, Wiktorii Ameliny, Petra Jacenki, Tarasa Prochaśki i Ołeny Szeremet, a...