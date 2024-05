Odpuszczając czyjeś grzechy, mamy czynić to jak Jezus: współczująco i pokornie!

Dziś rozważanie VII stacji Ekumenicznej Drogi Światła (przeżywaliśmy ją w Łodzi w ostatni piątek): Zmartwychwstały Pan przekazuje Apostołom władzę odpuszczania grzechów. „Wtedy Jezus do nich powiedział: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Gdy to oznajmił, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego! Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane” (J 20, 21-23).

Nasz Pan mówi tu nie tyle o „władzy odpuszczania grzechów”, co raczej o misji odpuszczania grzechów. Odpuszczać grzechy to pierwsze zadanie przekazane uczniom po zmartwychwstaniu. Mają nieść przebaczenie. I mają to czynić tak jak On („Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”). I mają to czynić w Duchu Świętym („tchnął na nich”).