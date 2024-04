Najpierw trzeba dać jeść, potem można opowiedzieć o Bogu

„Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego (…), a zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? (…) Andrzej rzekł do Niego: Jest tu chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. (…) Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał” (zob. J 6, 1-15).

Więcej niż dziwnie zachowuje się Jezus w tym fragmencie Ewangelii. Skoro zbliża się Pascha, powinien – jak każdy pobożny Żyd – udać się do Jerozolimy. On tymczasem idzie dokładnie w odwrotnym kierunku – na północ: nad Jezioro Galilejskie, i to jeszcze „na drugi brzeg” – to znaczy na „pogańską” stronę jeziora. Właśnie tak. Nie do świętego miasta, aby z ludem Boga przeżyć najważniejsze w roku święta, lecz do pogańskiego świata, z dala od religijnej wspólnoty – do pogan! Dlaczego?