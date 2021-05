Nowinki i starowinki

W każdym razie nowy adres pozostaje zagadką, za to dwunastka w starym była w te dni dla nas szyfrem, kombinacją otwierającą (czy może zamykającą, skorośmy się żegnali?) różne tęsknoty, wdzięczność oraz zadziwienie, że tyle się dobrego może osadzić w ścianach i na skrzypiącej klepce, chociaż to tylko trochę wapna, gliny, farby, drewna i kurzu.

Jeśli śledzicie uważnie „Tygodnik” i jego ludzi w mediach społecznościowych, to widzieliście zresztą zdjęcia i sceny uwiecznione w pustych ścianach Wiślnej. Jako że mam trudność z przeżywaniem tzw. znaczących chwil, któregoś z tych końcowych dni – zamiast znów iść piłować sentymentalną pępowinę – uznałem, że lepiej niech już sobie usycha, więcej się tam nie zjawię, za to urwałem się z miasta na pół dnia, by nadmiar myśli skompensować cielesnym trudem. Tak się akurat złożyło, że znajomy tego dnia szukał rąk do pracy przy zakładaniu nowej...