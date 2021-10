Niebieski akt

Do odtworzenia nieznanego aktu Picassa, ukrytego przez prawie 120 lat pod „Śniadaniem ślepca”, zatrudniono maszyny. Po dokładnym prześwietleniu płótna obraz dostała do obróbki sztuczna inteligencja, którą przeszkolono, w jaki sposób pędzlem posługiwał się hiszpański artysta. Zrekonstruowany akt wydrukowany w technologii 3D można było oglądać w ub. tygodniu na targach Deep AI Art Fair w Londynie – i nie wszystkim przypadł do gustu. Podobnie, gdy niedawno na jednym z obrazów Vermeera nieoczekiwanie odsłonięto kupidyna. Domyślającym się dotąd, jakiego rodzaju korespondencję otrzymała „Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie”, nie pozostawiono złudzeń. © (P)