Odpoczynek. O wystawie Vilhelma Hammershøia „Światło i cisza”

Wystawa Vilhelma Hammershøia „Światło i cisza” w krakowskim Muzeum Narodowym daje wyjątkową możliwość zobaczenia prac jednego z najoryginalniejszych artystów przełomu XIX i XX wieku. Jego oszczędne, wręcz ascetycznie skromne obrazy przykuły w ostatnich latach uwagę zarówno krytyków i historyków sztuki, jak i ­publiczności, a wystawy jemu poświęcone, poczynając od zorganizowanej w 1997 r. w paryskim Musée ­d’Orsay, a następnie prezentowanej w The Solomon R. Guggenheim Museum w ­Nowym Jorku, uznano za wielkie wydarzenie.

Międzynarodowa kariera twórczości Duńczyka to kolejny krok do zmiany kanonu sztuki ostatnich dwóch wieków. Płótna Hammershøia pokazują bowiem inne oblicze naszej nowoczesności i przełamują dominujące przez kolejne dekady przekonanie, że to, co najważniejsze w twórczości artystycznej końca XIX i pierwszych dekad XX wieku, wyznacza francuski impresjonizm i...