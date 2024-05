Nasza podświadomość grałaby na giełdzie lepiej niż my. Naukowcy zmierzyli aktywność mózgu inwestorów

Okazuje się jednak, że posiadanie mózgu może być dla inwestorów bardzo korzystne. W badaniu, z którego raport ukazał się w „PNAS”, Leonard van Brussel z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie i współpracownicy zaprosili przeszło trzydziestu profesjonalistów, z kilkunastoletnim doświadczeniem w analizach finansowych i giełdowych, do udziału w konkursie (z nagrodą 500 euro dla zwycięzcy) przewidywania rocznego trendu w wycenie akcji 44 zanonimizowanych spółek. Badacze posłużyli się danymi historycznymi – wiedzieli więc, które spółki poradziły sobie w danym okresie na giełdzie dobrze, a które źle (dane tak dobrano, by w obu przypadkach była to połowa spółek, zadbano także o dobór różnorodnych lat, aby globalne ekonomiczne trendy nie zakłóciły wyniku eksperymentu). Uczestnicy otrzymali dostęp do pewnych informacji na temat tych spółek (np. wykresu przedstawiającego wycenę firmy w trzech poprzednich latach, profil jej działalności, notowane przychody itd.) – i to na ich podstawie mieli tworzyć swoje prognozy. Badanie nie ograniczało się jednak do ankiet – w czasie gdy inwestorzy tworzyli swoje prognozy, badacze dokonywali pomiarów aktywności ich mózgu przy zastosowaniu techniki fMRI (funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym).